El PP se pone chulo y rompe con Vox... salvo donde los necesitan

El Mundo

"UGT, al banquillo por saquear a los parados para sus gastos". Menuda mafia. El editorial critica a los sindicatos por la inaudita visita a prisión para ayudar al gobierno golpista de Sánchez. "Se supone que un sindicato debe velar por los derechos de los trabajadores, no por la connivencia de los partidos a los que se siente afín. Se supone que deben negociar mejoras laborales con la patronal y el ministro del ramo, no hacer de recadero de Podemos y PSOE". "Todo está mal en la visita de Sordo y Álvarez al penal de Lledoners". Mas que mal es increíble. España, desde luego, es diferente. David Jiménez Torres analiza la destrucción del centro. "Todo lo ocurrido en estas semanas demuestra que los socialistas nunca quisieron ocupar el centro; solo buscaban destruirlo". "Pero la destrucción del centro en España no se reduce a la polarización del Congreso y la debacle de Ciudadanos, de la que en cualquier caso también fueron responsables los errores del partido naranja. España no necesitaría un partido de centro si PSOE y PP pudieran alcanzar acuerdos por el centro", pero son "dos formaciones sectarias" a las que importa un pito "el bien común". Pues tienes más razón que un santo, David, por eso creció Ciudadanos y por eso desapareció, por comportarse de manera tan sectaria como PP y PSOE. Una pena.

El País

"Los empresarios asumen el pacto PSOE-UP y piden moderación". ¿Moderación? El pacto lo asumimos todos, qué remedio, pero no somos tan ingenuos como para pedir moderación a esta pandilla de extremistas locos por el poder. "Sánchez afirma que el acuerdo con ERC será publico y en el marco de la ley". Palabra de Sánchez. Ya somos expertos en sanchología. Todo lo que sale de su boca es un embuste. Un tahúr del Missisippi, que diría Guerra. Ignacio Urquizu dice que es que "este tipo de ejecutivos son la forma de gobierno más extendida en las democracias desarrolladas, que no están exentos de problemas, pero es lo que la ciudadanía ha decidido con su voto". Y un cuerno. Que Sánchez haga lo que le venga en gana, pero no nos vendan que hemos decidido que nos gobiernen ultras, golpistas y proetarras, no somos idiotas.

ABC

"Juicio a la trama de UGT por el desvío de 40 millones". "El PSOE busca vías legales para ceder al chantaje de ERC". Y si no las encuentra ya se las inventará, menudos son ellos. Bieto regaña a Vox. "Con esta opción por la confrontación con el PP y Cs, Vox alimenta la táctica del PSOE de aumentar la división entre el centro derecha, mermando sus opciones de formar un bloque de oposición (…) El daño hecho por Vox en la Mesa del Congreso es irreversible. Hay que confiar en que sus dirigentes reflexionen y sean conscientes de que, si Sánchez forma gobierno con UP y suma el apoyo de ERC, será tiempo de actuar con generosidad y no con egoísmos partidistas". Aquí todo el mundo actúa por egoísmos partidistas.

La Razón

La Razón va más lejos y se tira a la yugular de Vox. "El PP abre la veda contra Vox: 'Harán imposible la colaboración'". "Rotos los puentes con Vox a nivel nacional; los pactos en CCAA resistirán hasta las urnas". Qué listos son en Génova. Cuenta Carmen Morodo que Vox será un "calvario y un obstáculo" para que Casado haga oposición. "El PP ha desenterrado el hacha contra Vox". "A Vox le interesa el lío en la derecha, la exageración y el exabrupto rinden (…) Vox quiere derribar a base de puñetazos el liderazgo del PP en la oposición. Los puñales solo acaban de empezar". Lo que quieran, pero Madrid no se toca.