Ortega Smith estalla tras las acusaciones por el incidente en el centro de Hortaleza: "Me encanta que pongan granadas"

El incidente de la granada del centro de menores de Hortaleza ha colmado la paciencia de Vox. Desde ayer, la izquierda política y la mediática desquiciada, incluso el gobierno, vienen acusando al partido de Abascal prácticamente de haber bombardeado el centro de inmigrantes pese a que todavía no se sabe quién tiró el artefacto. Es más, fuentes del centro apuntan a que podría ser un magrebí mayor de edad. Pero a la izquierda no le interesan los hechos.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha afirmado que su formación "no tiene nada que ver con la granada" que ayer fue lanzada contra el centro de primera atención de menores no acompañados de Hortaleza y que la izquierda les culpa "hasta cuando cae una nevada y los coches se quedan atascados".

"Si por ellos fuera nosotros estaríamos ilegalizados, probablemente detenidos, y no podríamos dar una rueda de prensa. Estaríamos amordazados porque los que no creen en la libertad y la democracia es imposible que entiendan estas cosas. Se nos ha acusado de todo, de las barbaridades más extremas, como cuando se decía en la campaña de las elecciones andaluzas que Vox era responsable de la muerte de las mujeres", ha declarado tras asistir al acto del Ayuntamiento por el aniversario de la Constitución.

En un rifirrafe con la prensa al preguntarle si condenaba el ataque al centro de Hortaleza, el también secretario general de Vox se ha encarado con un periodista, a quien ha pedido "un poquito de seriedad".

"No, si le parece me encanta. Vamos a ser serios. Hacen ustedes unas preguntas... No la condeno, me encanta que pongan granadas. Ya le he contestado. Un poquito de seriedad. Claro que la condenamos pero lo que no voy a aceptar de ninguna manera es una pregunta que intente lanzar alguna acusación hacia Vox", ha contestado el edil.

"Vox no tiene nada que ver con esa granada, la condena de principio a fin y Vox condena también a los que hacen demagogia política desde los medios de comunicación. ¿Le queda claro?", ha insistido.

El también secretario general de Vox ha sostenido que lo que defienden es que "no puede haber situación de inseguridad en las fronteras, no puede haber la permisividad que está habiendo con los menas, que recorren la ciudad sin control", además de dibujar "una relación directa entre esa inmigración ilegal y la delincuencia", por lo que considera que "hay que tomar el control de esa situación lo antes posible".