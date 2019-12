Alejandro Fernández: "La prioridad de ERC es que Junqueras pueda hacer campaña en la calle como Puigdemont"

Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, ha contado en Es la Mañana de Federico cómo va a ser la concentración del constitucionalismo catalán para celebrar el Día de la Constitución. "La idea es celebrar el valor que tiene la Constitución para todos, reivindicar los últimos 40 años de convivencia que los mejores de la historia de España, con sus defectos y cosas que cambiar". El líder de los populares catalanes ha añadido que "las circunstancias actuales en Cataluña hacen que el día de hoy tenga un valor añadido". Y entre esos valores añadidos está el lugar elegido, la plaza Urquinaona.

Al acto irán "las entidades cívicas que defienden constitucionalismo en Cataluña, el PP, gente de Cs y algunos del PSC que han colaborado con esas entidades cívicas". Sobre la presencia de Vox, que ha confirmado la asistencia de Abascal, ha dicho que "si me cruzo con Abascal le daré un abrazo porque tenemos una amistad de muchos años". Concretamente de cuando "Abascal era presidente de Nuevas Generaciones del PP en el País Vasco y yo en Cataluña".

Cataluña Suma

Tanto Alejandro Fernández como Cayetana Álvarez de Toledo han insistido repetidamente en la necesidad de hacer un Cataluña Suma entre PP y Cs a imitación del realizado en Navarra que tan buenos resultados ha dado. Sin embargo, Fernández por ahora lo ve "difícil" pese a las buenas relaciones con Ciudadanos. "Nos hemos reunido con ellos, y apoyamos la moción de censura liderada por Lorena Roldán que defendió un programa de gobierno que había sido pactado con nosotros", ha contado, pero "cuando el PP habla de ir en coalición electoral se niegan".

Alejandro Fernández ha explicado que "en política 2+2 no son siempre 4, pero con Cataluña Suma en el Congreso habríamos tenido 9 escaños, con representación en las provincias menos pobladas y pasando en Barcelona de 4 a 6". Por tanto, "es evidente que se han tirado a la basura muchos votos por no ir juntos en Cataluña". La coalición, ha continuado, "en unas elecciones autonómicas estaría alrededor de los 30 escaños, es decir, en condiciones de poder disputar la victoria de nuevo" ya que "esas mismas encuestas sitúan a JxC y ERC entre los 30/32 escaños". Por ello, "para poder volver a ganar las elecciones desde el constitucionalismo esa unidad es imprescindible".

Sobre la incorporación de Vox a Cataluña Suma ha matizado que "ahora mismo no sabemos quién dirige la estructura de Vox en Cataluña". Y ha subrayado que "nos hemos centrado en Cs porque estamos en el parlamento catalán y fue la fuerza más votada en Cataluña". No obstante ha querido dejar clara una cosa, "Nosotros no hacemos ningún cordón sanitario a nadie, sólo faltaría que se tuviera que aislar a una formación como Vox y lo pidan aquellos que se sientan con Bildu, que no condena el terrorismo etarra". En resumen, "en Cataluña por muchas razones hablamos con Cs, aunque no descarto escenarios futuros".

Negociación de Sánchez con ERC

Sobre el apoyo de ERC a la investidura de Sánchez y posterior gobierno con Podemos ha contextualizado la posición de los de Rufián. "El elemento fundamental de esa negociación para ERC es la situación de Junqueras" aunque una vez conseguida "ya pedirán una reforma constitucional muy parecida a lo que anuló el TC del estatuto catalán". Una reforma que tenga como eje central "una Justicia propia en Cataluña para que tengan impunidad para lo que estuviera por venir". Y ese escenario se produce, "el PP y los constitucionalistas tenemos que frenar eso como lo hicimos con la parte ilegal del estatuto".

El motivo de las diferentes posturas de JxC y ERC a estar dispuestos a la negociación, ha apuntado Alejandro Fernández, radica precisamente en Junqueras. "JxC tiene miembros en la cárcel, pero no son los que mandan mientras que el que manda en ERC sí está dentro". Por eso "JxC no quiere ni oír hablar de llegar acuerdos y ERC sí, porque quieren que Junqueras pueda hacer campaña electoral en la calle".

El líder del PP catalán ha recordado que "ERC tiene un trauma de la última campaña electoral autonómica en la que empezaron muy fuerte pero JxC hizo un spring final y les ganó". Entonces, en ERC llegaron a la conclusión de que a JxC les ayudó que Puigdemont hizo campaña electoral desde Waterloo y Junqueras no pudo hacerla". Por todo ello, la prioridad para ERC es que "Junqueras esté fuera haciendo mítines, aunque no se pueda presentar, con ese discurso de cura de la teología de la liberación que tiene su público". De esta forma, "creen que eso le daría un impulso en una campaña electoral, el elemento más importante para ERC es tener a Junqueras haciendo campaña y ganar las elecciones, cosa que nunca han sido capaces de hacerlo".

Sobre la más que probable puesta en libertad o semilibertad de Junqueras y demás golpistas ha matizado que "estaremos muy atentos porque todas esas decisiones están tipificadas y necesitan unos requisitos".