Muchas generalidades y sólo una concreción: la reunión del próximo martes entre el PSOE y ERC será en Barcelona. Así lo ha deslizado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en los corrillos del día de la Constitución en el Congreso y lo han confirmado después desde el PSOE y ERC. Un encuentro que no tendría por qué ser el "definitivo", según ha explicado el propio Sánchez en conversación informal con periodistas, ni alumbrar una investidura antes de Navidad.

"Estamos trabajando en la última oferta que le vamos a hacer a ERC", ha insistido el presidente en funciones que ha echado balones fuera sobre la posibilidad de una investidura antes de Navidad: "No lo sé... no puedo decirlo", ha señalado tras citar varias fechas entre diciembre y enero. "Lo importante ahora es el qué, no el cuando", explican desde su entorno, aunque otros, como la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, insistan en que "de aquí al día 31 de diciembre, hay tiempo". Otros, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o el de Fomento, José Luis Ábalos, a la sazón negociador socialista, creen que es "muy complicado" y que esta "casi descartado".

¿Un nuevo Estatuto?

El presidente no ha queriodo concretar la fórmula en la que esta pensando para desbloquear las negociaciones con ERC, de qué instrumento hablaba Ábalos esta semana cuando se refería a encauzar la expresión de los independentistas pero ha parecido abrir la puerta a un nuevo estatuto catalán porque la reforma constitucional no es posible ha dicho porque el PP se opone. Deja claro que será un instrumento "constitucional" su objetivo de que "ésta es la legislatura que tiene que encauzar el conflicto político político" en Cataluña, dos palabras ’conflicto político’, a las que resta importancia. En cualquiera de los casos, ante la disyuntiva reforma constitucional o estatutaria, añade que "estamos en una fase muy inicial como para hablar de eso".

"Agradecido" con Iglesias

Aunque lo más relevante de la conversación de Sánchez con la prensa es su estado de ánimo. Mientras la inquietud de su pacto con Podemos y ERC marca los primeros pasos de la legislatura, Pedro Sánchez dice que está "muy ilusionado" con su gobierno con Pablo Iglesias con quien dice estar "agradecido" por "su actual posición política" de más moderación y responsabilidad. "Los dos hemos aprendido mucho en estos meses de negociación". Tan hecho ve que su gobierno sale adelante que incluso se permite hablar de la estructura del Ejecutivo: "está casi hecha y habrá sorpresas. Va a haber novedades".

La gobernabilidad, con Ciudadanos

Otro de los aspectos novedosos ha sido el interés que el presidente del Gobierno tiene en que "Ciudadanos puede participar en la gobernabilidad" aunque sea más complejo que lo haga en la investidura. Ha puesto el acento en que la futura líder de la formación, Inés Arrimadas, está en un escenario distinto al que dejó Albert Rivera: "la buena noticia es que han perdido una sexta parte de sus votantes, la buena noticia para Arrimadas es que puede ser decisiva en la acción del Gobierno" y distanciarse de una derecha a rebufo de la extrema derecha que es como se refiere a pablo Casado. Muy duro con el líder del PP de quien ha dicho: "tiene más sentido de Estado el PRC que el PP".