Se dispara el desquicie contra Vox: Abascal es un "torito ciego" que lamenta que la sanidad cubra a las mujeres

El Mundo

Escandalazo en el partido de la gente buena. "El abogado de Podemos conserva los apuntes de los sobresueldos". Ay, Iglesias, qué pronto os habéis corrompido, bienvenido a la casta. El periódico que dirige Francisco Rosell recrimina al Gobierno por su "irresponsable" y miserable comportamiento con el incidente de la granada del centro de menores de Hortaleza. Resulta que la izquierda política y mediática enloquecida se han dedicado a acusar a Vox prácticamente de bombardear centros de menores. Celaá y Marlaska, el jefe de la policía, han acusado sin ninguna prueba a Vox "por su discurso de odio", quién fue a hablar. "Que el responsable de la policía se dedique a verter insinuaciones en vez de investigar los hechos supone un triunfo perverso del sectarismo". Y este tío fue juez. Habría que revisar todos los casos que pasaron por sus manos.

Federico Jiménez Losantos atiza a los sindicatos tras su peregrinación a la virgen Junqueras. "Ambos apoyan el separatismo, están corrompidos hasta el tuétano y viven del dinero público, no de las cuentas de sus afiliados. ¿Cómo va a ser clase obrera el que pasta en el presupuesto? Son parásitos que han rehecho el sindicato vertical franquista".

El País

"El PSOE acelera para lograr la investidura el 19 de diciembre". Como era de esperar, la corrupción podemita ni aparece. Para hacerse una idea de cómo andan las cabezas de la izquierda mediática basta con leer la desquiciada columna de Jorge M. Reverte. "Se nos hincha el pecho a casi todos, de derechas o de izquierdas" de decir que "la sanidad es en España una de las mejores del mundo". Hasta aquí todo bien, razonable, comprensible, sensato. Pero a partir de aquí, comienza a desbarrar. "Los más escorados a la derecha tienen la cara dura de decir que eso viene de cuando Franco" cuando "también lo hacía la República". Vale, vale, para toro. "La sanidad cubre incluso a los negros y los moros", "cubre incluso a las mujeres, aunque les pese algunos", en alusión a Vox. Jorge, estás muy mal. Aprovecha nuestra excelente sanidad y acude al psiquiatra pero ya.

ABC

"Sánchez se resiste a recurrir la última resolución independentista del Parlament mientras negocia con ERC". Del indecente episodio de la izquierda con Vox por lo de Hortaleza habla Luis Ventoso. "Esta semana, algún cabrón todavía no identificado metió una granada casera en el centro de Hortaleza. Y ahí arranca un repugnante circo político. El ministro del Interior, haciendo justo lo contrario de lo que debe hacer, que es aportar serenidad, incurrió en el disparate de señalar a Vox como los instigadores". No es la primera vez, en el Orgullo Gay instigó la violencia contra Ciudadanos. "La ministra Celaá, abusando de su cargo de manera execrable, repitió ayer el bulo. Y Abascal, torito ciego, se revuelve acusando a las cloacas del PSOE y sus GAL de haber puesto la bomba". Vamos, que Vox no tiene derecho ni a defenderse cuando les atacan por tierra, mar y aire. Sus boquitas tienen que estar cerradas siempre así les acusen de matar niños. Tiene narices. Y luego se quejan de que crezca Vox.

La Razón

"La mayoría rechaza dar más poder a Cataluña en la Carga Magna". Viene sosín hoy el periódico de Marhuenda. Dice el editorial que "la Constitución goza de buena salud y del acuerdo de la mayoría de los españoles, que además son muy conscientes de los peligros que la acechan, comenzando por la destrucción de la unidad territorial que impulsan los nacionalistas catalanes. No en vano, la mayoría de los consultados están de acuerdo en abordar una reforma del sistema electoral que, no hay que dudarlo, se considera necesaria para evitar que los partidos nacionalistas puedan seguir condicionando el futuro de la nación". Soñar no cuesta dinero.

La Vanguardia

El periódico catalán dedica un editorial al tema de Hortaleza. "No cabe olvidar que tanto Abascal como Monasterio han asociado a menudo a los menores inmigrantes con los robos y la criminalidad". Tras la acusación de rigor en todo medio de comunicación que se precie, dice que "la inmigración descontrolada es un problema para las sociedades de acogida y es un hecho que algunos menores no acompañados acaban delinquiendo". ¡Hala, lo que dicho! A Marlaska vas. Ah, y les adelanto que ya se sabe quién mató a Kennedy. Fue Vox, naturalmente.