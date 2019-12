ERC, la novia 'calientabraguetas' que juega con Sánchez como un pelele

El Mundo

"Sánchez baraja legitimar en el Congreso una mesa del conflicto". Dice el editorial que "vamos a asistir a un proceso de rendición socialista que, además de una indignidad política, supone una humillación para el conjunto de los españoles". "El PSOE está dispuesto a que ese mecanismo negociador se apruebe y legitime nada menos que en el Congreso. Se cruzaría así un raya roja más que peligrosa porque abriría la puerta a que la exigua mayoría actual de la izquierda y los indenpendentistas diera luz verde a cuantas iniciativas reclaman los defensores de la autodeterminación. El desguace del Estado por la puerta de atrás".

Arcadi Espada no comprende "para qué querría ERC asegurar la gobernabilidad de España", si España les importa un carajo. "La única razón para facilitar la investidura sería que mejorase su posición electoral en Cataluña". "Por no preocuparle al nacionalismo catalán ni siquiera le preocupa demasiado la posibilidad de una gran coalición española. Solo empezaría a reaccionar si la dinámica de esta coalición se trasladara a Cataluña y amenazara, como sucedió en el País Vasco, la hegemonía nacionalista. Pero hoy esta posibilidad no es que no sea ciencia, sino que ni siquiera es ficción". Pues por eso no les preocupa. Son españoles, conocen España y saben que eso no se va a producir.

Raúl del Pozo cree que nos alarmamos demasiado. "Los gobiernos de izquierda ya no asustan a nadie. El gran vencedor del bloque y de la crisis de Estado esta siendo Pablo Iglesias, el más dotado de inteligencia política, pero habla más de feminismo y cambio climático que de lucha de clases". Es que es un comunista del siglo XXI, Raúl, se pone ahora a hablar de lucha de clases y la peña sale corriendo, ¿pero este de qué habla? "Pablo puede ser el diabólico arcángel de la coalición". Lo de diabólico lo veo, lo de arcángel ya me cuesta más.

El País

"ERC enfría la investidura y pretende negociar hasta enero". Vaya por Dios, qué novia tan caprichosa le ha salido a Sánchez. Ahora sí, ahora no. En mi tierra eso se llama calientabraguetas.

Y al fin tenemos noticias de Greta, la mesías escurridiza. Ni nos grita, ni nos regaña, menudo chasco. Y encima nos endosa a ese producto nacional ya caducado que es Javier Bardem. ¿De verdad, Greta, crees que hemos montado este tinglado para escuchar a ese sectario engreído que se había largado ya con su tostón a otra parte? Pues no, bonita, a este lo tenemos ya más visto que el tebeo. Patricia Gosálvez, que sigue el diario de la cumbre, dice que "un día más Greta Thunberg arrastró a la prensa a un acto donde cedió la palabra a otros jóvenes activistas". Un poco vaga, nos está saliendo la niña. Habrá que reducirle el caché. "Mañana está previsto que dé su discurso ante los mandatarios, a ver qué hace para quitarse del foco". Tanto catamarán y tanta historia para que ahora se escaquee. A la pista, niña, que para eso te hemos traído.

ABC

"Amnistía y referéndum par activar el reloj de la Moncloa". Bieito Rubido nos echa una buena regañina. "Corre por España adelante una aire de resignación ciudadana. Parece un pecado de la sociedad española que nadie alce su voz contra el atropello que se está cometiendo. Pretenden llevarse por delante la unidad del país, la Constitución y la monarquía. A pesar de ello sobrevuela España ese aire de molicie, hartazgo y resignación que habla bien mal de la clase política y de la propia sociedad civil". ¿Y qué quiere que hagamos, que tomemos las armas? Además, Bieito, te falla la memoria. Tras las elecciones del 28-A tú mismo dijiste muchas veces que Podemos y ERC eran los socios naturales de Sánchez y le instaste a pactar con ellos. Que Ciudadanos no tenía que hacer nada, y mucho menos el PP. ¿Por qué ahora te preocupa tanto lo que hace seis meses veías con tanta naturalidad? Luis Ventoso lo mismo. "Sánchez nos lleva a una aberración y nosotros tan panchos. Engaños que suceden ante los ojos de un país adormilado en su perplejidad, que podría no durar si se emprende la ruta prevista". Cuando se os ocurre alguna solución somos todo oídos.

La Razón

"Sánchez cambiaría a la fiscal general como gesto a ERC". Ademas de caprichosa, exigente. Un día de estos le pedirá que haga el pino puente. "Se busca un perfil más dócil en la jefatura del ministerio púbico, que acompañe las hipotéticas decisiones políticas en el ámbito de la resolución del conflicto separatista en Cataluña". Eso está chupado, los hay a montones. Jesús Rivasés frena las ansias de Pedro. "Tiene prisa pero debe ser paciente". Aquí manda ERC y los tiempos los marca Junqueras. "Los indepes catalanes están condenados a dejar bien instalado a Pedro Sánchez. Les conviene a todos, porque incluso a Puigdemont le irá mejor con un gobierno dependiente de Iglesias y de Junqueras que otro sustentado en un pacto entre socialistas, populares y lo que queda de Ciudadanos". Así relájate, Pedro, de todas formas la uvas te las vas a comer en Moncloa.