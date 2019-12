Casado mantiene su "no" pero pide a Cs una abstención para que Sánchez no dependa de ERC "No puede quedar la alternativa en España en manos de Podemos y Vox", aseguró el líder del PP tras reunirse con Felipe VI.

Casado junto al Rey | EFE El líder PP, Pablo Casado, mantiene su "no" rotundo a la investidura de Pedro Sánchez y así se lo trasladó este martes al Rey Felipe VI. Una postura que el presidente de los populares ha mantenido desde que conociera el acuerdo del PSOE con Podemos ya que considera que los socialistas han abandonado el constitucionalismo. Casado explicó su negativa al PSOE asegurando que "no podemos liquidar en la misma operación un gobierno constitucionalista, porque Sánchez ya no lo es, y liquidar también la oposición constitucionalista. No puede quedar la alternativa en España en manos de Podemos y Vox", sentenció en una rueda de prensa en el Congreso situando a los de Iglesias y a los de Abascal en un mismo plano. Que Cs se abstenga Y a pesar de que desde el PP mantienen el "no" a Sánchez, el líder de los populares sí que ha pedido que sea Ciudadanos el que se abstenga para evitar que el Gobierno dependa de los separatistas de ERC. La petición que hace Casado es la siguiente: que el PSOE, Podemos, PNV y los regionalistas den el sí; Cs se decante por una "abstención técnica" y, al menos un miembro de Navarra Suma, apoye ese gobierno. Así, y a pesar de la negativa de PP, Vox y los separatistas, la investidura saldría adelante en una segunda votación. El PP hace esta propuesta para evitar que el foco se dirija hacía ellos y "porque ha sido la propia Arrimadas la que ha puesto sobre la mesa su voluntad de reunirse con Sánchez" en los últimos días, explican desde Génova. "Si fracasa, debe dejar paso" Tras reunirse con el Rey en Zarzuela, Casado también quiso plantear que si ninguna de las opciones que Sánchez tiene sobre la mesa sale adelante, el presidente del Gobierno en funciones "debería dejar paso" porque no puede "sacar más conejos de la chistera". "Esta es su última oportunidad, pase lo que pase. El contorsionismo tiene sus límites", sentenció. Si se da esta renuncia, "empezaremos a ver si hay vida más allá de Sánchez", aseguró el líder del PP. "Hay que buscar a ese socialismo constitucional, si sigue existiendo", sentenció Casado. Eso sí, fuentes populares descartan la posibilidad de apoyar a otro candidato socialista en el caso de que Sánchez renuncie. "Antes que dar el sí al PSOE actual, iremos a terceras elecciones", sentencian. Compartir

