El cuento de la lechera de Casado para "triturar" a Ciudadanos y al PSOE

El Mundo

"Sánchez cede y vuelve a reconocer a Torra como interlocutor". Enésimo embuste de este psicópata que en campaña no quería depender de los golpistas y ahora nos los va a meter hasta en la cocina. "O Sánchez deja de hincar la cerviz ante el separatismo o España se verá abocada al abismo disolvente de la nación", clama Francisco Rosell en vano. Federico Jiménez Losantos se dirige a Casado y Abascal. "Mientras se negocia abiertamente la liquidación del régimen, los dos primeros partidos nacionales, PP y Vox, creen o fingen creer que solo se va a pactar un gobierno. Y que lo hará tan rematadamente mal que ellos heredarán el poder. Ambos creen que su momento llegará tras un lapso breve de ruinoso desgobierno. No ven, o no quieren ver que, tras una legislatura que durará lo que quieran los golpistas, no habrá poder que heredar sino al que enfrentarse". "Telma y Louise" en vivo y en directo.

El País

"PSOE y ERC entran en la recta final de la negociación". Francesc de Carreras intenta avisar al PSOE de que ERC no es de izquierdas, "ERC es independentista y solo independentista". "El PSOE de Pedro Sánchez se parece cada vez más al PSC". Digamos que es el PSC, Francesc, como el periódico en el que escribes. "Con la soga al cuello, apremiado para salvarse del ridículo, Pedro Sánchez parece dispuesto a ceder en lo que pidan mientras pueda salvar la cara. Se equivocará, le torturarán mientras reponen fuerzas y ho tornaran a fer cuando les convenga. Además, el otro socio, Unidas Podemos, no le dejará dormir. No pudo gobernar con los socios de la moción de censura, tampoco podrá hacerlo ahora porque son los mismos. ¿Lo ha pensado?". Y tu periódico, Francesc, que aplaude este engendro, ¿lo ha pensado?

ABC

"Nada que contarnos". "PSOE y ERC ventilan su segunda reunión en Barcelona para pactar la investidura de Sánchez con siete líneas de comunicado". Aunque fueran 300 folios, todos sabemos lo que se está negociando. Dice el editorial que el PSOE tal y como lo conocíamos ya no existe, que "se ha instalado definitivamente en la deslealtad contra la norma constitucional. La legitimación de golpistas y separatistas que rehuyen al Rey porque éste representa al Estado es una deuda que el PSOE contrae con los españoles". "Sánchez ha renunciado a los principios de los que alardeaba en la campaña electoral para alquilar los votos de unos y otros". Sánchez no ha renunciado a ningún principio porque nunca los ha tenido.

La Razón

"El Rey encargará a Sánchez la investidura sin apoyos". Marhuenda denuncia que "el presidente del gobierno en funciones está utilizando a la institución monárquica al invertir el orden procedimental en una actitud de aventurerismo político que no por reiterado es menos rechazable". Pura lógica, si estás con los golpistas no puedes estar con el Rey. Cuenta Carmen Morodo lo que se cuece en el PP. "Casado blinda su no ante el PP: 'Estamos haciendo lo correcto'". ¿Lo correcto, Pablo? No, no estás haciendo lo correcto y lo pagarás como Rivera. Un "no inamovible y sin matices". Lo dicho, un Rivera. Y es que lo que a Casado le importa no es España, lo que le quita el sueño es que "cualquier otra posición le dejaría desarmado para que le coman en la competición dentro de la derecha", así que ha decidido destruirse a sí mismo, como hizo Rivera. El líder del PP se ha montado en su cabeza un cuento de la lechera, como hizo en su momento Rivera. Que Ciudadanos termine como "una sucursal" del PP. Para el PSOE también tiene un plan. "El pacto con los independentistas puede triturar al partido". Puede, pero también te triturá a ti, patriota de pacotilla. Va a ser cierto que nunca se escarmienta en cabeza ajena.