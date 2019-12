La noche electoral del pasado 10 de noviembre, Pablo Casado trató de ponerse en contacto con Pedro Sánchez sin éxito. Dos días después, se conoció que el PSOE firmaba un acuerdo con Podemos. Desde entonces, el líder del PP se ha mostrado molesto porque el presidente del Gobierno en funciones no se había puesto en contacto con "el líder de la oposición".

Más de un mes después, Sánchez y Casado mantendrán una reunión el próximo lunes a las nueve y media de la mañana en el Congreso de los Diputados. Una cita anunciada por el presidente del Gobierno en funciones este miércoles tras reunirse con el Rey y que ha sido cerrada por los equipos del PSOE y PP.

"Indignados"

Pablo Casado acudirá este lunes a la reunión a pesar de que fuentes del PP explican estar "indignadas" con el trato que les ha dado el presidente del Gobierno en funciones "al principal partido de la oposición".

El propio Casado ha explicado desde Bruselas, donde asiste a la Cumbre del PP Europeo, que "siempre que el presidente me ha llamado, he acudido". Eso sí, el líder de los populares acude a este encuentro con la intención de reprochar a Sánchez sus negociaciones con los separatistas.

Por un lado, Casado cargará contra el presidente del Gobierno en funciones por tratar de "convertir en comparsas" y en "atrezzo" a los presidentes autonómicos al pedir reunirse con todos para tratar de ocultar que los separatistas le han forzado a recibir a Torra. Y por otro, pedirá a Sánchez que le aclare si todos sus barones están de acuerdo con la denominación de "conflicto político" utilizada por el Ejecutivo para referirse al golpe en Cataluña.

"Blanqueando el nacionalismo"

"Algunos dicen que pobre Sánchez, que tiene que pactar con Esquerra. No es verdad. Su partido lleva desde el Tinell intentando blanquear el nacionalismo y él lleva un mes intentado explicarlo", ha asegurado Casado desde Bruselas.

Y tras meses de bloqueo, el líder de los populares ha pedido al presidente del Gobierno en funciones "que no nos haga esperar más, que no esté dos meses mareando la perdiz, que vaya ya la señora Batet a poner una fecha. Y que intente otras vías que no dependan de ERC. Sánchez tiene alternativas. Si elige a ERC es porque quiere. Y, por tanto, la responsabilidad exclusiva de lo que pase es suya", ha terminado.