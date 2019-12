La división dentro del PSOE sigue patente como ha quedado comprobado este viernes en el enfrentamiento entre los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, y el líder del PSC, Miquel Iceta.

El primer secretario del PSC ha defendido en una entrevista radiofónica "una mesa de negociación, y si ERC la quiere entre gobiernos, entre gobiernos". "Una reunión entre gobiernos es una reunión bilateral, se encuentren donde se encuentren. Si fuese en el Congreso, en el Parlamento catalán o en el Senado también me parecería bien. Yo lo que quiero es el diálogo", ha sentenciado.

La respuesta de los presidentes regionales no ha tardado. Page le ha pedido que ya que le pide "respeto" con los independentistas, le gustaría también que él le defendiera ante "tanto insulto y ataque" que recibe cuando defiende la igualdad y unidad de España. Asimismo, le ha contestado que sobre toda España hablan todos los españoles y todo el PSOE también".

Tras mostrar su respeto por su compañero en Cataluña, García-Page ha querido salir así al paso de las últimas manifestaciones de Iceta pidiéndole a él y al también dirigente autonómico, Javier Lambán, comportarse "con respeto" aunque mantengan discrepancias políticas con la negociación con ERC.

Unas manifestaciones que ha realizado a los periodistas en Guadalajara, donde ha señalado que, seguramente, Iceta tiene en este momento toda la información que le falta a él sobre lo que está pasando. En esta línea, ha incidido en que le gustaría "verse defendido ante tanto insulto y ataque" que recibe tanto él como otros presidentes autonómicos.

"Yo no he llamado xenófobo a Torra, hay quien lo ha hecho y ahí no le he visto para nada protestar al compañero Iceta", ha dicho tras preguntarse en alto si es que hay que esperar a que veten a Iceta los independentistas para ir al Senado y así poder criticar a los independentistas.

"Cuando a Iceta le dicen que no puede ir al Senado y le quitan la posibilidad de ser presidente de esta cámara entonces sí vale decir que España no puede depender de los independentistas. Yo digo lo mismo que dije hace tres semanas y hace tres años y probablemente lo seguiré diciendo en los próximos treinta", ha subrayado el presidente.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Aragón y secretario general del PSOE regional, Javier Lambán, ha replicado este viernes a Iceta que "el supremacismo, por desgracia, está haciendo estragos en Cataluña".

"Yo creía que negarnos el derecho a opinar a los demás era algo propio de los independentistas catalanes, exclusivamente suyo", ha declarado Lambán a los medios de comunicación.