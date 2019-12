Feijóo pide a Pedro Sánchez que "cambie el guión" y "abrace" la Constitución

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "cambie el guión", que "deje de abrazarse con Podemos y de ponerse en manos de Junqueras y de Puigdemont y que se abrace a la Constitución".

Para Feijóo, "sería bueno que todo lo que ha hecho se desandara y que volviésemos a la casilla de salida y que pudiésemos hablar", porque en su opinión, "hablar es exactamente lo contrario de lo que ha hecho el Partido Socialista" hasta ahora.

"El 'no es no' de Pedro Sánchez a Rajoy es el mismo 'no es no' de Pedro Sánchez al Partido Popular actual y al presidente Casado. Me gustaría que cambiase el guión, porque ese guión es letal para la democracia española y es letal para los españoles", ha afirmado el presidente de la Xunta a preguntas de los medios con motivo de la conversación telefónica que mantendrá con el presidente en funciones el próximo martes.

Núñez Feijóo, que este sábado va a ser nombrado socio de honor del Centro Gallego de Santander, ha puntualizado que hablará al candidato a presidente "de los problemas de los gallegos" y de los "miles de puestos de trabajo que en este momento están en el aire" de empresas electrointensivas y de los sectores de la conserva, la pesca y el sector forestal, "que no saben si van a poder seguir trabajando en el próximo trimestre del año".

"Esa es mi obligación como presidente de la Xunta", pero "si me pregunta mi opinión sobre esta huida hacia el precipicio en manos de los independentistas, le diré que sería la equivocación más grande en la historia democrática española", ha apostillado.

Sobre el Centro Gallego de Santander, que este año celebra su centenario, Núñez Feijóo ha recalcado que "ahora que, lamentablemente, en alguna comunidad autónoma están de moda las embajadas en contra de España, esto es un ejemplo de una embajada a favor de los gallegos, a favor de los cántabros y a favor de todos los españoles".

"Yo creo que hay algún presidente autonómico que podría copiar las 137 embajadas gallegas que están abiertas en todo el mundo, que son embajadas de cultura y no de confrontación, embajadas de puentes de conexión y no de muros de división.