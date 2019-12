Forcadell enmienda la plana a Junqueras y admite errores en el 'procés'

La expresidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y del Parlament, Carme Forcadell, asegura en una entrevista que el liderazgo del proceso separatista no se puede ejercer desde la cárcel, aunque avala el supuesto giro estratégico de ERC, que ha abandonado la unilateralidad para negociar con el PSOE.

En declaraciones al diario nacionalista Ara, la exdirigente de ERC enmienda la plana al líder de su partido, Oriol Junqueras, al afirmar que "los presos tenemos un liderazgo ético y moral y lo debemos ejercer, pero la política se debe hacer desde la libertad". "La prisión -añade- nos afecta emocionalmente y las decisiones políticas hay que adoptarlas racionalmente".

Forcadell, que se ha caracterizado por hacer una lectura crítica del proceso separatista, abunda en esa línea y afirma que "no se hicieron bien las cosas porque en caso contrario no estaríamos en la prisión ni en el exilio; ahora sabemos lo que entonces no sabíamos". Como ejemplo, pone la declaración en el Tribunal Supremo del que fuera jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero: "Cuando escuché que Trapero estaba dispuesto a detener a Puigdemont, suerte que estaba sentada".

Además, Forcadell admite que no pensaba que los acontecimientos concluyeran con el ingreso en prisión de parte del gobierno regional y el suyo propio. "Cuando tomamos decisiones no lo sabíamos ni nos lo planteábamos. Hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer. Menospreciamos al Estado y realizamos una mala lectura de la realidad".