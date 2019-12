Arrimadas pide a Casado que no ofrezca "excusas” a Sánchez

Inés Arrimadas, portavoz parlamentaria y líder in pectore de Ciudadanos, se reunía este lunes, por primera vez, con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. El encuentro, celebrado en el Congreso de los Diputados inmediatamente después del que tenía lugar entre Sánchez y Pablo Casado, duraba algo más de una hora y era, según fuentes del partido naranja, "intenso".

En él, Arrimadas le entregaba un documento con cuatro condiciones para la llamada "vía 221" los escaños que suman PSOE, PP y Ciudadanos, tal y como ella misma relataba en una rueda de prensa.

El primer punto es que los acuerdos "de Estado" tuviesen lugar entre estas tres formaciones "constitucionalistas"; el segundo un pacto educativo, en el que Arrimadas considera que "nos podremos poner de acuerdo"; el tercero una llamada a la contención fiscal y presupuestaria para "no enviar presupuestos fake a Bruselas" y que no se suban los impuestos "a la clase trabajadora" y el cuarto y último, aunque no menos importante, una reforma electoral para fijar una barrera mínima de entrada a nivel nacional, algo que a juicio de la formación naranja evitaría la entrada de los nacionalistas en el Parlamento nacional.

Sobre esto último Arrimadas no precisaba un porcentaje en concreto, aunque en línea con lo que siempre ha defendido su partido barajaba el 3 ó 4%, algo, decía, que "no le costaría ni un céntimo a los españoles".

Que Sánchez y Casado rectifiquen

Arrimadas reiteraba en su comparecencia ante los informadores su rechazo tajante a sumar sus votos a Podemos y ERC, cuyas posturas, afirmaba, son indistinguibles en lo que afecta al desafío secesionista en Cataluña.

La portavoz naranja pedía una y otra vez la "rectificación" de Sánchez y, contestando a las críticas en su contra vertidas minutos antes por Casado, que llegaba a tildar de "farol" la propuesta de Ciudadanos, le solicitaba al líder del PP "que no le dé excusas a Sánchez" en línea, afirmaba, con lo que dicen "muchos en su propio partido".

Eso sí, matizaba que coincide con el líder de la oposición en que "quien tiene que dar ese primer paso es Sánchez". Según fuentes de Ciudadanos, en todo momento el presidente en funciones, durante la entrevista, se escudaba en el rechazo de Casado al acuerdo entre PSOE, PP y Ciudadanos, a lo que la propia Arrimadas le contestaba preguntándole qué haría en caso de cambiar de postura el líder del PP, sin obtener respuesta clara a ello, siempre según personas el partido naranja.