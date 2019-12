Casado rechaza "la única oferta" de Sánchez: abstenerse para "facilitar un Gobierno con comunistas"

Ni una hora ha durado la primera reunión que han celebrado Pedro Sánchez y Pablo Casado más de un mes después de las elecciones del pasado 10 de noviembre. 36 días han tenido que pasar desde aquellos comicios para que el presidente del Ejecutivo en funciones citase al líder de la oposición para hacerle una "única" oferta: que los populares se abstengan para facilitar "un Gobierno con los comunistas de Podemos".

El presidente del Partido Popular ha comparecido en el Congreso de los Diputados tras esa breve cita con Sánchez: "La única oferta que se nos ha planteado es que nos abstengamos para facilitar un Gobierno comunista con Podemos dentro del Consejo de Ministros", ha explicado un Casado que ha insistido en que su partido no se abstendrá de ninguna manera para hacer presidente al socialista porque no quieren ser "la coartada" para blanquear los pactos del PSOE con Podemos y los separatistas.

La "salida" que le ha ofrecido Casado a Sánchez es la de "gobernar en solitario o un pacto con Podemos y Cs", dejando a los morados fuera del Ejecutivo. Tras ello, el líder del PP le ha vuelto a ofrecer "11 pactos de Estado que den estabilidad a la legislatura".

"El tigre"

Durante algo más de 40 minutos, Sánchez y Casado han conversado en una de las salas del Congreso en la que el líder del PP ha visto al presidente del Gobierno en funciones "cerrado a su acuerdo con Podemos". Ahora, "Sánchez sólo está esperando un certificado de la cárcel que le sirva para lacrar un acuerdo que ha dejado fuera libremente al PP", ha añadido el popular sobre Oriol Junqueras, líder de ERC.

"Cuando le he preguntado si va a pactar con ERC o por los indultos, miraba hacia abajo", ha relatado un Casado que ha asegurado que los socialistas "piensan que van a cabalgar al tigre, pero al tigre no se le puede cabalgar porque no se va a hacer vegetariano y, al final, el PSOE acabará devorado por los independentistas". "Que al PP no nos pidan entrar en la jaula porque es lo peor que le podría pasar a España", ha sentenciado.

Vía Arrimadas

Casado también ha dado su "no" al "plan Arrimadas", una "suma constitucionalista" de 221 diputados con el PSOE, el PP, Ciudadanos y Navarra Suma. "No entiendo la llamada vía alternativa de Cs", ha explicado tras asegurar que él no sabe "ir de farol".

"Ciudadanos pudo pactar" con el PSOE en mayo y no lo hizo, ha recordado un Casado que ha explicado que "Sánchez le ha dicho a Arrimadas, igual que a mí, que no va a romper con Podemos".