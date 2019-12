La justicia belga aplaza al 3 de febrero la vista de Puigdemont hasta saber la sentencia sobre la inmunidad de Junqueras

La justicia belga ha decidido este lunes aplazar al 3 de febrero la vista sobre las Órdenes Europeas de Detención y Entrega del expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig hasta conocer la sentencia sobre la inmunidad del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, como eurodiputado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, fallará este jueves si Junqueras tiene derecho a la inmunidad como europarlamentario, una decisión que también afectaría a los electos Puigdemont y Comín.

La Justicia belga ha celebrado una nueva vista sobre la extradición de Puigdemont, Puig y Comín. Sus defensas han solicitado que la sesión se aplace de nuevo hasta conocer la sentencia del TJUE sobre Junqueras. Los tres políticos huidos de la Justicia española habían sido citados a las 14.00 horas en la Cámara del Consejo de Bruselas (Tribunal de primera instancia) para comparecer ante el juez neerlandófono. Este magistrado que examinará sus expedientes, ya analizó las primeras órdenes europeas de detención y entrega dictadas contra ellos en 2017.

El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, reactivaba el pasado mes de octubre la OEDE de Puigdemont por los delitos de sedición y malversación y, semanas más tarde, las que pesan contra Comín y Puig también por sedición y malversación en el caso del primero y solo por malversación en el caso del segundo.

En sus alegaciones, la Fiscalía de Bruselas ya avaló que los tres fueran entregados a España por todos los delitos por los que son reclamados por las autoridades judiciales, aunque ellos se niegan a ser extraditados y serán los tribunales belgas los que deban decidir.

En su declaración ante el juez de instrucción belga, Puigdemont y Comín alegaron que les asiste la inmunidad de eurodiputados por haber ganado un escaño en las elecciones al Parlamento europeo del pasado mayo, a pesar de no haber recogido el acta necesaria para ser nombrados eurodiputados.

La sentencia sobre la inmunidad de Junqueras

La Gran Sala del Tribunal de Luxemburgo debe pronunciarse el jueves sobre el alcance de la inmunidad de Junqueras tras ser proclamado eurodiputado electo en los comicios de mayo, aunque al igual que Puigdemont y Comín no cumpliera con el proceso de tramitación necesario para acatar el acta.

Junqueras reclama ser reconocido como eurodiputado de pleno derecho y sostiene que debería estar cubierto por la inmunidad europarlamentaria desde que se conocieron los resultados de las elecciones, algo que rechazan tanto las autoridades españolas como los servicios jurídicos de las instituciones de la UE.

Sin embargo, el Abogado General del TUE concluyó en un reciente dictamen que debió reconocerse a Junqueras como eurodiputado pleno desde la proclamación de los resultados y, por tanto, gozar de inmunidad, aunque advirtió de que a partir de la condena por el Supremo, la Justicia europea ya no sería competente para pronunciarse. No obstante, no son vinculantes para el TUE, aunque en la mayoría de los casos las sentencias que dicta el Tribunal de Luxemburgo siguen la línea marcada por estos dictámenes.