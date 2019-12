Pasadas las diez menos cuarto de la mañana de este martes, comenzaba la conversación telefónica entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Tras hablar con el vasco Iñigo Urkullu y con el separatista Quim Torra, era el turno del presidente gallego al que el líder del Ejecutivo en funciones le ha trasladado que "no quiere nuevas elecciones" y que va a "intentar superar la sesión de investidura de forma inmediata".

Así lo ha explicado Feijóo en una rueda de prensa posterior en la que ha relatado cómo ha sido la conversación con Sánchez. El líder gallego del PP le ha preguntado directamente si el gobierno va a depender de Podemos y los separatistas pero no ha encontrado respuesta.

Por ello, la sensación que le ha quedado a Feijóo es que "Sánchez seguirá con sus socios independentistas y con Podemos", a pesar de que el presidente gallego le ha trasladado su "preocupación explícita" por esta vía y la necesidad de "explorar pactos de moderación y constitucionalistas".

"El presidente en funciones tiene otras vías que ni siquiera ha querido abrir conmigo, a pesar de que, de forma clara, mostré mi preocupación" por el pacto con Podemos y los separatistas, ha insistido.

La situación en Galicia y la financiación autonómica

Feijóo también ha explicado que Sánchez le ha propuesto en esta conversación que quiere que la legislatura que va a comenzar sea "de distensión territorial" con la Comunidades Autónomas. Algo a lo que el presidente gallego le ha respondido diciéndole que "es imposible empezar la legislatura quedándose con dinero de las CCAA para intentar cuadrar el déficit de la administración central".

"Después de lo que hemos visto este lunes en Andalucía, donde la ministra de Hacienda (María Jesús Montero) interviene las cuentas por la gestión que había hecho ella como consejera de Hacienda en la Junta, llueve sobre mojado", ha recordado Feijóo que ha añadido que así es "muy difícil tomarse en serio una lealtad constitucional entre el gobierno y las CCAA". "Si no paga a las CCAA, empezaría su mandato con la mayor tensión territorial que yo recuerdo en un candidato a la Presidencia del Gobierno".

"Declaración de acoso"

Si el Gobierno "no paga lo que debe", Feijóo ha explicado que mandará un "mensaje muy claro: no os vamos a pagar, no os respetamos, vais a incumplir el déficit público y aún encima, nos vamos a ver el próximo año con todas las CCAA incumpliendo por culpa la administración central sus obligaciones". Para el presidente gallego, no es posible empezar peor una legislatura ya que "sería una declaración sin precedentes de acoso a las comunidades cumplidoras y de mano tendida a las CCAA incumplidoras y desleales".

Preocupaciones que Feijóo ha trasladado a Sánchez así como también las que incumben a empresas como Alcoa, Endesa o Navantia en Galicia y a sus trabajadores.