El PP ve la investidura antes de Año Nuevo y alerta de "los pactos ocultos" de Sánchez

Tras las conversaciones que este martes Pedro Sánchez mantuvo con los presidentes autonómicos, a los barones populares que hablaron con él les ha quedado la sensación de que es más que probable que se celebre una investidura antes de fin de año. A pesar de las declaraciones del ministro José Luis Ábalos enfriando el acuerdo inminente y provocando una "reunión urgente" en Moncloa, en el PP alertan de los "pactos ocultos".

Fuentes de los populares explican que "las fotos de Adriana Lastra con Bildu" que se publicaron este martes tras reunirse con ellos demuestran la "desesperación para conseguir el poder a toda costa y cuanto antes" que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez.

Con este horizonte, los populares alertan de esos "pactos ocultos" que puede esconder el líder de los socialistas. "Una cosa es lo que podamos leer en el pacto de Sánchez con separatistas, Podemos y Bildu y otra, lo que vamos a ver en los próximos meses".

En Génova tiene claro que "si para mantenerse en La Moncloa, Sánchez tiene que asumir compromisos fuera de un pacto escrito para llegar al poder , lo va a hacer" y "luego iremos viendo esas concesiones" a separatistas, podemitas y también a los proetarras de Bildu, con los que este martes se reunió la portavoz del PSOE, Adriana Lastra.

"Sánchez dio carta de naturaleza a Bildu"

Un encuentro al que se ha referido este miércoles por la mañana Pablo Casado durante un desayuno informativo en el que ha presentado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En esa cita, el líder del PP ha cargado duramente contra Sánchez por negociar con los proetarras para lograr ser investido.

"Ayer Sánchez dio carta de naturaleza a Bildu, los herederos de ETA, como negociadores", ha comenzado un Casado que ha recordado las palabras de socialistas que fueron víctimas del terrorismo.

El líder del PP ha citado a la madre de Joxeba Pagazaurtundúa, Pilar Ruiz, cuando le dijo a Patxi López que "no me quedan dudas de que cerrarán más veces los ojos y dirán y harán muchas más cosas que me helarán la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son. A sus pasos los llamarán valientes. ¡Qué solos se han quedado nuestros muertos!".

También ha recordado a José María Múgica cuando decía que "es mejor perder las elecciones que perder el alma". A esos socialista, a los que se les "helaba la sangre" por hablar con el partido de Arnaldo Otegi, ha apelado Casado.

"El PP sigue tendiendo la mano a ese PSOE, al que le le helaba la sangre hablar con Bildu y rechazaba un gobierno a cualquier precio con los que querían romper España, a los que forjaron la Transición y forjaron el pacto constitucional y a los que fueron capaces de acordar con el PP gobiernos autonómicos municipales, políticas contra el terrorismo, educativas o acuerdos sobre economía y empleo", ha explicado Casado.