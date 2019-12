Federico, a torta limpia con Casado, el "hombre de una pieza" y el "patriota Abascal"

El Mundo

"Sánchez contenta a Torra y enfila una investidura Frankenstein". En la foto de portada, los herederos de ETA en su reunión con el PSOE. Frankestein se ha quedado chiquito. Esto es una mezcla de Chuky, el Yeti, Drácula y Hannibal Lecter. Dice el editorial que "más allá del independentismo catalán, la vía Frankenstein elegida por Sánchez está deparando imágenes insoportables como la primera reunión parlamentaria entre el PSOE y los proetarras. Que Bildu la haya valorado como un paso en la buena dirección lo dice todo. En su indigna huida hacia adelante nos preguntamos adónde va el candidato Sánchez. Y adónde nos lleva a los españoles". Pues al candidato derechito a la Moncloa, y a los españoles pues… que nos den, ande yo caliente. Como dice Santiago González, "perdido ya todo asomo de vergüenza, los socialistas se disponen a volver a helar la sangre a la madre de los Pagaza, a volver a traicionar a las víctimas de ETA, a sus propias víctimas, para satisfacer la única ambición política del doctor Fraude, que es seguir en la Moncloa. No habrá una salida para España y el PSOE que no pase por librarnos de esta extraordinaria calamidad". ¿Algún plan, Santiago?

Luis María Anson dice que "Sánchez es la lapa pegada a la roca del poder". "Estaba y está dispuesto a tragarse todos los sapos del albañal en que se ha convertido el palacio de la Moncloa. Mientras un sector de la opinión pública asiste atónita al espectáculo del Frente Popular que llega". A estas alturas, Anson, hemos visto cosas que no creeríamos.

Federico dirige sus dardos a la derecha. A Casado por la noñería de que "él no sabe mentir y es hombre de palabra y de una pieza, y tal (…) Si no sabe ir de farol, no sé qué hace en una mesa jugando al póker". "Salvo constatar el narcisismo del neobarbado jefe del PP, no veo qué sacamos los votantes del centro derecha, los españoles en general, con tal alarde de torpeza virtuosa". "Solo Vox ha superado el narcisismo del PP. ¿Por qué no se abstiene el patriota Abascal? ¿Tampoco sabe ir de farol jugando al póker?". Pues estamos apañados, unos gatitos lindos metidos en un nido de víboras.

El País

Así viene hoy el diario indepe de la mañana. "EEUU quiere ampliar su presencia en Rota un 50%". Interesante, muy interesante. "El Papa levanta el secreto pontificio para casos de abusos". Notición, oiga. "Emanciparse cuesta un 94% del salario". Rabiosa actualidad. Buceando en la portada encuentro que "Sánchez tratará con Torra la 'crisis política' catalana si es investido". Y ya he tenido que sacar la lupa para leer que "el PSOE mantiene una primera reunión con EH Bildu". Hoy Cué admite que Pedro Sánchez va a tragar lo que le echen. "Demuestra a diario que está dispuesto a todo para lograr la investidura". Que eso de que no sería presidente a cualquier precio era de pega. "El PSOE ha cruzado ya varias fronteras que hace unas semanas parecían imposibles, y cada movimiento desborda otra". Sánchez está dispuesto a ser presidente "cueste lo que cueste". Ya solo falta que El País recupere lo de "insensato sin escrúpulos".

ABC

"Ximo Puig mintió en las Cortes Valencianas". A ver si aprende nuestro virginal Casado. Y es que Chimo anda metido en varios asuntos sucios que acabarán en los tribunales más pronto que tarde por mucho que las telepsoe intenten ocultarlo. En la segunda portada aborda los tejemanejes de Sánchez. "El PSOE blanquea a Bildu y a Torra para ampliar sus apoyos".

José María Carrascal le hace un traje al PSOE y otro a Sánchez, si bien del mismo corte. "El PSOE es hoy un rebaño de vividores que, faltos de otra forma de ganarse la vida buscan solo su provecho personal. En cuanto a Sánchez, su actuación no admite dudas; es un oportunista sin principios, sin ideas, sin palabras ni ideales". Nada, Carrascal, te has quedado corto. Es un caradura, un embustero sin remedio como mínimo. Sin embargo, Carrascal cree que al final la jugada le va a salir rana. "Incluso si logra la investidura, gobernar le será imposible al no poder cumplir las demandas que van a hacerles a sus promotores, empezando por la amnistía" de los golpistas "y terminando por la autodeterminación de Cataluña". ¿Se imaginan que lo hace y acaba haciendo compañía a su colega Junqueras por saltarse la Constitución? Sería justicia poética.

La Razón

"Sánchez se ve presidente el 30". Qué obsesión con las fechas tiene Marhuenda. Y también tiene una bolita de cristal. Dice en el editorial que "es probable que el candidato socialista consiga reunir los apoyos para su investidura" pero "es mucho más difícil que los nacionalistas catalanes se avengan a aprobarle los presupuestos generales sin contrapartidas que Sánchez no podrá acordar. Lo que, como en un bucle melancólico nos lleva a la única opción razonable, un gran acuerdo con los partidos de centro derecha que pasaría por renunciar a su pacto con Podemos". Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.