Ximo Puig admite un "abono publicitario" a 'The Guardian' y no sabe si le entrevistó un periodista

El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha insistido este miércoles que en que "no se pagó por una entrevista en The Guardian" en 2016 y ha hecho hincapié en que esta aseveración "la hizo circular el PP hace unos meses y ahora vuelve a aparecer en unas circunstancias que cada uno valorará como quiera y que yo respeto".

Puig, en una entrevista a Onda Cero recogida por Europa Press, se ha pronunciado al respecto al ser preguntado por si pagó por esa entrevista. ABC revela este miércoles una información con la versión de The Guardian, en la que el periódico británico señala que publicó una serie publicitaria en 2016, "escrita y pagada por The Report Company, incluida una entrevista con Ximo Puig" y que era "contenido publicitario y claramente etiquetado como contenido de pago de acuerdo con nuestras pautas de financiación de contenido".

Sin embargo, Puig ha insistido en que no se pagó por la entrevista que se le hizo, sino que tal como afirma la empresa The Report Company, se abonó un encarte publicitario y un libro para promocionar los intereses comerciales en el Reino Unido de la Comunitat Valenciana en una "operación muy exitosa". Según informaciones publicadas, el importe sería de 43.000 euros.

Al respecto, ha aclarado que "al lado hay la entrevista de un periodista que dijo que trabajaba para The Guardian". Preguntado por si el periodista dijo ser de este periódico, Puig ha comentado: "La entrevista nos la hacía The Guardian, sinceramente no sé, me pusieron en la agenda una entrevista y la hice y lo que está claro es que no pagamos por esa entrevista, y esa es la verdad".

En ese sentido, ha aseverado que "claramente la empresa dice que las entrevistas on line a las que aluden las informaciones publicadas en la prensa no estaban pagadas ni financiadas por terceras partes ni tampoco estaban vinculadas a ningún acuerdo comercial", sino que se efectuaron porque "representan un interés relevante para la audiencia". "Eso es lo que dice la empresa y lo que pasó, no tenía ningún interés especial en una entrevista en The Guardian", ha mantenido.

En ese sentido, ha recordado que la Comunidad Valenciana tiene "muchos intereses" en el Reino Unido por las exportaciones, porque un tercio de los ciudadanos de Gran Bretaña que residen en España viven en la Comunidad, autonomía que recibe tres millones de turistas británicos, y ha enmarcado esta acción dentro de las iniciativas que ha emprendido el Consell ante las consecuencias que puedan derivarse del Brexit.

Por eso, ha explicado que se decidió esta operación para encartar un suplemento para hablar de la capacidad de inversión y de atracción de la Comunidad y además de un libro "en el que salían todas nuestras mejores empresas". "Eso es lo que se pagó", ha afirmado.

Aparte de eso, ha matizado que se incluyó una entrevista a él y a distintos presidentes autonómicos, pero que como "dice perfectamente la empresa The Report Company, en ningún caso la Generalitat pagó por ella" como "tampoco pagó" el resto de presidentes.