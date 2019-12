Iglesias evita pedir la libertad de Junqueras, como sí hace la confluencia catalana de Podemos

El socio de Pedro Sánchez para su eventual Gobierno de coalición, Podemos, con cuyo líder, Pablo Iglesias, se abrazó dos días después de las elecciones tras firmar un principio de acuerdo, considera que la resolución del Tribunal Europeo de Justicia sobre Oriol Junqueras, que afirma que sí tenía inmunidad cuando fue elegido eurodiputado el pasado mayo, pone de manifiesto que el líder de ERC debería estar en libertad.

Así lo aseguraba este jueves en Twitter el portavoz en el Congreso de la confluencia catalana del partido morado, Jaume Asens, quien considera que el Tribunal Supremo de España ha quedado "en evidencia" y quien afirma que España vive una situación de "excepcionalidad política" que no se resolverá, a su juicio, hasta que Junqueras y el resto de los condenados por sedición sean liberados.

És el moment de la política. La via judicial no és la solució i avui, de nou, Europa deixa en evidècia el Suprem. Necessitem els presos en llibertat per sortir definitivament de l'excepcionalitat política.