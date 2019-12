Fernando Ónega, desolado por el "sufrimiento descomunal" de Sánchez

El Mundo

"ERC reafirma la vía unilateral antes de investir a Sánchez". Ayer se produjo un leve temblor de tierra en el pacto después de que Ábalos se fuera de la lengua y dijera que ERC había renunciado a la unilaterlidad desatando la ira de los Junqueros. A Jorge Bustos Ábalos le inspira lástima. "Eligió el bando sanchista por oportunismo, pero para su desgracia apostó a caballo ganador", que está como una cabra. Dice Bustos que Ábalos es del PSOE de Felipe, pero de ese PSOE "hoy sólo queda la piel, cosida a un tambor que mamporrean a placer todos los enemigos de la Constitución". "Ábalos es un héroe existencialista. Sabe que nada en el sanchismo tiene otro sentido que la supervivencia del jefe". Pues ahí le tienes, dándole coba al jefe para sobrevivir en su sillón.

En cuanto al dichoso partido, dice El Mundo que "el Barça tolera que el Clásico se convierta en un acto de propaganda". Pues vaya novedad, el Barça es puramente propaganda contra España siempre, no es que lo tolere, es que lo promueve. Los que lo toleran, se humillan, se arrastran y se dejan escupir son el resto de equipos, en este caso particular, el Real Madrid.

El País

"PSOE y ERC avanzan en la negociación pese a las tensiones". Gran titular, oiga, de esos que hacen irresistible comprar el periódico. Josep Ramoneda, un tipo sectario donde los haya, se queja de que "la derecha, en sintonía con las élites económicas y con gran parte de los medios de comunicación, quieren mantener un cordón sanitario contra el independentismo". Hombre, Josep, y hasta hace un par de semanas el PSOE también, lo mismo hay alguna razón. "El conflicto catalán es el diablo que permite la lenta pero constante legitimación de una extrema derecha crecida, que la derecha ha asumido como socio. Todo por la patria". Esa derecha que hasta la aparición de Vox era calificada de extrema derecha por gente como Ramoneda. "Hay sobradas razones para que por fin se forme un gobierno de izquierdas con tres objetivos: dar espacio a la agenda ciudadana e en un momento en que la política está dominada por las diputas patrióticas, combatir el neofascismo y abrir vías para que el conflicto catalán regrese a la política". "Vox se alimenta del odio y de la desesperación". Pues esta columna rezuma odio en cada una de sus líneas, Ramoneda se ha dado hoy un buen atracón de odio.

ABC

"Paz en el fútbol, violencia separatista en las calles". La pela es la pela. Isabel San Sebastián denuncia que "una larga cadena de complicidad sirvió una vez más a los intereses del independentismo antidemocrático –un apunte, Isabel, independentismo antidemoráctico es una redundancia– sin que nadie moviera un dedo por impedirlo". "Horas y horas de emisión a la exhibición de imágenes, testimonios y carteles engañosos". Isabel critica el "papel de cooperador necesario del club anfitrión, célebre por consentir la utilización de su estadio con fines partidistas de índole separatista". Dos no juegan si uno no quiere, así que también el Real Madrid ha sido cooperador necesario.

Luis Ventoso no da un duro por el gobierno del insomnio. "Las terminales susurradoras del gobierno van vendiendo que el acuerdo está casi hecho, que la investidura incluso podría caer al borde de las uvas de Fin de Año (lo que daría pie a una psicodélica liza mediática entre Sánchez y la señora Pedroche)". "El endemoniado dilema de Sánchez estriba en que en calidad de presidente de España delinquirá si toma alguna decisión que desborde el marco constitucional, que está obligado a defender por razón de cargo". Y eso es complicado con ERC. Y luego está Pablo, que estará dando por saco a todas horas. "Dos egos del calibre de los de Pedro y Pablo no caben en un solo corral". Por lo que concluye que "Sánchez puede que forme su Gobierno, pero acabará mal". Lo que mal empieza... Y un titular de carcajada general para animarles el día. "Sánchez calma a la CEOE y promete dejar a Podemos sin ministerio económicos". ¡Palabra de Sánchez! Ya pueden ir atándose los machos en la CEOE, Iglesias va a mandar todos los ministerios económicos y aledaños.

La Razón

"Gabinete de crisis en Moncloa: ERC aleja la investidura del 30". Mejor, a ver si podemos tener la Navidad en paz, caramba, que cagaprisas se ha vuelto el tío que no quiso formar gobierno en meses. Marhuenda exige luz y taquígrafos sobre el pacto con ERC. Y advierte: "Es imposible que un gobierno democrático en España se avenga a negociar, ni siquiera en un plano meramente diversivo, cuestiones como las que plantea ERC, que entran de lleno en la ruptura constitucional". A menos que Sánchez no quiera acabar como compañero de celda de Junqueras, claro, y no le veo yo a este adicto al Falcon en el papel de héroe monjil del beato de Granollers.

La Vanguardia

"La protesta del Tsunami deriva en altercados sin afectar al Clásico", que se quedó en "sirimiri", dice Marius Carol. Un sorprendente Fernando Ónega defiende los embustes continuados de Pedro Sánchez. Es más, dice que "lo está pagando de forma cruel: se habla de él como hombre sin palabra, de criterio voluble y de principios poco firmes, cuando quizá sólo sea el político que más palabras se tuvo que tragar en toda la historia de la democracia". Que se sepa nadie lo obligó a decir que no podría dormir con Podemos, que no podría gobernar con ERC, que traería a España a Puigdemont y toda la ristra de bolas que lleva tras sí el presidente. "Tiene que estar sufriendo un conflicto interno descomunal", dice Ónega. No, si todavía nos tenemos que compadecer del mentiroso mayor del mundo mundial. Atónita me dejas, Ónega.