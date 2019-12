El Gobierno pide a ERC que separe la política de la justicia y se aferra a Junqueras

La ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, ha dicho este viernes que el Gobierno no ve como un "obstáculo" la sentencia del Tribunal de la UE que avala la inmunidad de Oriol Junqueras y confía en que la investidura de Pedro Sánchez pueda concretarse antes de final de año.

"El Gobierno en funciones no ha renunciado para nada a poder conseguir la investidura al final del año. No ha renunciado, no renuncia, estamos trabajando para ello", ha dicho Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, la ministra portavoz ha aclarado que no representa un obstáculo "en el encuentro político" entre socialistas y republicanos catalanes, "habida cuenta de que el PSOE está de acuerdo en continuar trabajando" y ERC "parece ser que también", ha dicho en referencia a unas declaraciones de Junqueras en las que pide seguir negociando. Lo que desconocía Celaá ese que las declaraciones de Junqueras fueron grabadas ayer por la mañana, antes de conocer que su partido había decidido congelar las negociaciones.

"No convirtamos en obstáculo lo que no es, lo que no debe ser", y "sigamos por la vía política" ha incidido. "Dejemos lo judicial en manos de los tribunales", ha reiterado durante la rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, quien ha recalcado que de ninguna manera el Gobierno va a interferir en ese ámbito judicial, sino que se va a limitar a trabajar en la política.

Ha insistido Celaá en que las cuestiones entre tribunales han de resolverse entre ellos, pero ha salido en defensa del Supremo al recordar que si el TJUE se ha pronunciado ha sido gracias a una cuestión prejudicial elevada por el tribunal español.

Y eso es porque el Supremo "es garantista" y porque la justicia española busca que los acusados tengan las máximas garantías, ha aseverado.

La sentencia, entre otras cuestiones, ha permitido la entrada de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo. Al respecto, la portavoz ha afirmado que esa acreditación es provisional y que el expresidente de la Generalidad aún tiene "cuentas pendientes" con la Justicia española que "obviamente tendrá que sustanciar". "Seguimos en lo mismo en lo que estábamos", ha recalcado la portavoz.

También ha defendido a las instituciones europeas al manifestar: "La resolución del Tribunal de Justicia de la UE es nuestra resolución; España está en Europa y España se somete a la jurisdicción europea".

Isabel Celaá ha acusado abiertamente a los partidos de derechas PP, VOX y Cs de bloquear la formación de gobierno porque lo que quieren, ha dicho, son terceras elecciones. Además, ha insistido en la acusación que lanzó ayer la vicepresidenta Carmen Calvo, de culpar al Gobierno de Mariano Rajoy de haber llevado los problemas políticos a la justicia, insinuando que no ha respetado la separación de poderes.