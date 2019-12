Junqueras aboga por continuar la negociación con el PSOE

Oriol Junqueras considera que debe continuar la negociación con el PSOE sobre la investidura de Pedro Sánchez al margen de su situación y que el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre su inmunidad como eurodiputado es un espaldarazo a las tesis separatistas que faculta a los partidos independentistas a volver a intentar un golpe de Estado como el acontecido en octubre de 2017.

El líder de ERC ha asegurado que "no debe parar la negociación con el PSOE en ningún caso". "Se debe estar dispuesto a dialogar siempre con todo el mundo, siempre, independientemente de que yo esté o no en la prisión", ha abundado el dirigente separatista en declaraciones a la emisora de la Generalidad, Catalunya Ràdio. Junqueras se manifestó en este sentido antes de que su partido diera por suspendidas las conversaciones con los socialistas de cara a la investidura de Pedro Sánchez hasta que no se produzca un "gesto" de la Abogacía del Estado.

En la entrevista llevada a cabo este jueves en la cárcel de Lledoners a cuenta del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y difundida esta mañana por la radio oficial de la administración autonómica, Junqueras asegura además que "nada de lo que hicimos era delito; nos hemos ganado el derecho a volverlo a intentar. Asumimos los riesgos que implicaba intentarlo y uno de estos riesgos era estar en prisión, y aquí estamos".

Según el líder de ERC, "la celebración de un referéndum de autodeterminación y la declaración de independencia no es un delito porque no consta en nuestro Código Penal. Es legítimo y es legal y en cualquier caso el derecho español está sometido al derecho internacional, que reconoce el derecho de autodeterminación".

Ataque a Batet y Cruz

La resolución del TJUE a favor de su inmunidad como eurodiputado da pie al dirigente separatista a descalificar el proceso por el que fue condenado: "Este juicio se ha hecho injustamente, sin respetar mis derechos y la sentencia no debería existir". Junqueras aprovecha la entrevista para pasar cuentas con sus rivales políticos. "Mis hijos -continúa Junqueras- tienen derecho a estar con su padre y los dos millones de catalanes que me votaron, a tenerme sentado en el Parlamento europeo representándolos como diputado electo. Y de pasada, si salgo de la cárcel, me gustaría tender delante a Meritxell Batet, presidenta del Congreso, y preguntarle mirándole a los ojos por qué no me permitió volver al Congreso. Y también le preguntaría a una mente de la filosofía, a Manuel Cruz, expresidente del Senado, lo mismo en relación a Raül Romeva. Porque la filosofía es saber, ¿no? Conocimiento. Pues bien, el tribunal europeo les ha dado la respuesta: violaron mis derechos. Cuando esté libre me gustará hablar delante de sus micrófonos con ellos, mirándoles a los ojos, y que me explique por qué".

Sin embargo, Junqueras pide prudencia respecto a su excarcelación y asegura que se debe esperar a ver qué efectos tiene la resolución del TJUE.