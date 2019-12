Una dirigente PP vasco pide disculpas por brindar con Bildu

Una fotografía en el brindis navideño del Ayuntamiento de Bilbao ha sembrado la polémica. En la imagen se puede ver a la presidenta del Partido Popular de Vizcaya y portavoz municipal, Raquel González, brindando con varios representantes políticos entre los que se encuentra la representante de EH Bildu, Jone Goirizelaia.

Tras las criticas que ha suscitado la imagen, la propia González ha pedido disculpas: "No fue una foto buscada, fue en el marco de un acto institucional en el ayuntamiento. Brindamos con el alcalde por todos los bilbaínos. Dicho esto, pido disculpas. No tenemos nada que hablar con Bildu y siempre estaremos con las víctimas del terrorismo".

Desde el PP explican que "era un acto institucional, convocado por el alcalde de Bilbao, donde el alcalde pide un brindis por los bilbaínos y ella va como representante del PP. No se busca la foto, no es un posado, no se queda con Bildu en un restaurante o una reunión.

En todo caso, pide disculpas y deja claro que con Bildu no tenemos nada que hablar y respaldamos, como siempre, a las víctimas", añaden.

Desde Vox han sido muy críticos con la imagen. En Twitter dicen que "menos mal que brindan con vino blanco, porque si fuera tinto costaría saber si en la copa también va la sangre de sus compañeros".