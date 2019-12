Génova ve "reforzado" su no a Sánchez "cada día que pasa": "Es lo que quieren nuestros votantes"

"Cada día que pasa y se ven las cosas que hace Pedro Sánchez más nos refuerza en nuestra posición de que no podemos facilitar la investidura". En el Partido Popular están convencidos de que en las últimas semanas han "tomado el camino el camino correcto" y viendo la "entrega absoluta del Gobierno a los separatistas" creen que la estrategia de "mantenerse como la alternativa" ha sido la adecuada.

Los últimos acontecimientos ocurridos esta semana en la que se ha podido ver a la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, reunida con la dirigente de JxCAT, Laura Borràs, imputada por prevaricación y malversación, o las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, mostrando la disposición del Ejecutivo para "ayudar" al Tribunal Supremo a "cumplir" la sentencia del TJUE sobre la inmunidad del líder de ERC, Oriol Junqueras, han dado alas a los populares para sustentar la teoría de que los socialistas "no son de fiar".

El precio de ERC

Acontecimientos de las últimas semanas que han retrasado los planes de Pedro Sánchez para ir a una investidura antes de año pero que, a juicio de los populares, no ha hecho que cese ni un ápice la "entrega al separatismo" de los socialistas.

"Si el precio que le iba a poner ERC al gobierno era alto, ahora lo es más. Esquerra tiene que medir si lo que está dispuesto a hacer el gobierno con la Abogacía del Estado y la aceptación de la inmunidad les sirve para no aparecer como un botifler en unas elecciones en Cataluña que Torra puede convocar cuando quiera" explican fuentes populares a unas horas del Congreso que van a celebrar este sábado los separatistas. "Sánchez les dará lo que quieran. No lo pondrán por escrito, lo harán con pactos ocultos", alertan..

"Lo que quieren nuestros votantes"

Para que el PP se replanteara moverse de su postura "Sánchez tendría que desandar todo lo andado en los últimos meses con los separatistas", algo que los populares ven imposible y que además "no quiere hacer" porque desde el PSOE se ha trasladado en conversaciones privadas a dirigentes de PP que "creen que el pacto con Podemos y la abstención de los separatistas" es "la vía adecuada y no hay otra". "No hay plan B", decía este viernes tras el Consejo de Ministros su portavoz, Isabel Celáa.

Con este escenario, en el PP defiende que el no "es lo que quieren nuestros votantes". Así lo aseguran fuentes del Partid Popular de Madrid que añaden que cuentan con análisis internos que dicen lo mismo. "Los votantes que quieren que nos abstengamos son los de Vox, no los del PP", explican. Por ello, tras analizar el contexto político con su dirección, Casado se "reafirma en el no", sentencian desde Génova.