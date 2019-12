El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hablado En Casa de Herrero, de esRadio, sobre la aprobación de los presupuestos de Madrid y el hecho de que la ausencia de Inés Sabanés, de Más Madrid, haya facilitado el trámite, algo que ha indignado a la izquierda que ha llegado a hablar de fraude.

En esRadio, Almeida ha contestado a los que se quejan que "ser concejal y diputado no es incompatible", es decir: que Inés Sabanés, que renunció a su acta porque pasa al Congreso de los Diputados de la mano de Íñigo Errejón, podría haber esperado a efectuar el trámite para participar en este pleno.

"No nos pueden echar la culpa a los demás de su imprevisión o de sus guerras internas", ha dicho Almeida, que también ha señalado cómo en su día "Más Madrid y PSOE votaron a favor" de que esta sesión "se celebrara de urgencia" este lunes.

"La buena noticia es que los madrileños tienen presupuestos", ha dicho Almeida, que también se ha referido a la abstención de Vox. El alcalde ha señalado que convocó el pleno sabiendo que no tenía sus votos y que lo hizo porque había que celebrarlo antes de que acabara el año: "Era Vox quien tenía que tomar la decisión de si querían que continuaran los presupuestos de Carmena". Almeida, que ha señalado que Vox admitió en su día que estaba de acuerdo con el 99% de los presupuestos, ha subrayado que celebrar el pleno era una cuestión de "responsabilidad".

Almeida ha destacado que estas cuentas públicas "van a ahorrar dinero a los madrileños" y van a demostrar "que la izquierda sabe gestionar poquito". También ha celebrado que el pacto PP-Cs "se está cumpliendo al milímetro".

Al término de la entrevista también ha aludido a la celebración de la Navidad en Madrid bajo su gobierno, con una iluminación que, a su juicio, está gustando a los madrileños. Ha terminado con una promesa sobre la cabalgata del 5 de enero: "Los Reyes Magos no irán con cortinas de baño como traje. Espero que Cayetana (en alusión a Cayetana Álvarez de Toledo), no ponga un tuit de que no me lo perdonará", en alusión a la reacción tras la primera cabalgata de Carmena.