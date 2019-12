PP y Cs exigen a Pedro Sánchez que quite sus "zarpas" de la Abogacía del Estado

Con el informe de la Abogacía del Estado sobre la sentencia del TJUE sobre Oriol Junqueras como última exigencia de los nacionalistas, PP y Ciudadanos han reclamado a Pedro Sánchez que dé explicaciones "urgentes" en el Congreso sobre el rumbo de las negociaciones y las cesiones a ERC.

En una rueda de prensa desde Génova tras el Comité de Dirección del PP, Teodoro García Egea ha anunciado una ofensiva legal y parlamentaria del PP para impedir que Oriol Junqueras se convierta en eurodiputado y para que Pedro Sánchez dé explicaciones en el Congreso. Según ha detallado, su partido ha presentado un escrito ante la Junta Electoral Central (JEC) en el que pide la ejecución inmediata de la condena de inhabilitación a Junqueras para que éste pierda su acta de eurodiputado, que iría en la línea del escrito presentado el viernes también ante la Junta Provincial de Barcelona para que se le retire el escaño a Torra.

Según ha explicado Egea, su petición sobre el ex vicepresidente catalán tiene como base legal un cambio normativo de hace unos años según la cual la Junta Electoral Central "puede actuar para quitar el escaño a un condenado por inhabilitación".

"No pueden representar a los españoles quienes están condenados por intentar cercenar su libertad", ha denunciado Egea, quien ha hecho hincapié en que estas acciones se enmarcan dentro de la ofensiva legal y parlamentaria que ha puesto en marcha el PP para hacer frente "a un PSOE entregado a ERC" con tal de seguir en La Moncloa.

Entre esas acciones figura también las peticiones de comparecencia que el PP ha presentado en el Congreso para que el presidente del Gobierno en funciones explique "la utilización partidista de la Abogacía del Estado", por un lado, y por otro, la vicepresidenta, Carmen Calvo, cómo tienen previsto "ayudar" al Tribunal Supremo en su pronunciamiento sobre la inmunidad de Junqueras.

En opinión de García Egea, Sánchez y el PSOE se están "humillando" ante los independentistas, "asumiendo absolutamente todas sus reivindicaciones", y "sin ningún tipo de escrúpulos", con el único fin de seguir en La Moncloa "a toda costa". "Aunque sea a costa de los españoles", ha apostillado. "A los independentistas les ha tocado el premio gordo con Pedro Sánchez. Con tal de seguir en La Moncloa parece dispuesto a todo", ha dicho.

Cs: Sería "una barbaridad jurídica"

En la misma línea ha hablado el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, que ha pedido este lunes al Gobierno que saque sus "zarpas políticas" de la Abogacía del Estado en sus alegaciones a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Oriol Junqueras.

En rueda de prensa en la sede del partido, Bal ha avisado de que sería "una barbaridad jurídica" la salida temporal del preso golpista para tomar posesión como eurodiputado.

El también abogado del Estado ha explicado que la ley orgánica del régimen electoral al Parlamento europea se remite a la ley nacional y que esta señala que no pueden ser diputados quienes cumplan plena privativa por una condena firme.

Bal ha recordado que la Fiscalía ya ha pedido que se ejecute la pena de inahbilitación de Junqueras, ya que no está en prisión provisional, sino condenado en firme.

"Junqueras no tiene la condición de eurodiputado -ha añadido- y si la Abogacía se aparta de ese criterio, el Gobierno tendrá que dar explicaciones" y por la "presión política" ejercida para posibilitar la investidura de Sánchez.

Se ha referido a la presentación en el registro del Congreso de una petición de comparecencia urgente del presidente en funciones, de sus formación y del PP, para que explique el criterio de las alegaciones de la Abogacía del Estado con Junqueras.

Bal ha precisado que la decisión final la tomará la Sala Segunda del Tribunal Supremo y "confía en que sea lo que ha pedido la Fiscalía", por lo que, ha opinado, que "se está instrumentalizando la institución para nada.

Feijóo: "Nos quedamos sin abogacía y sin Estado"

También se ha pronunciado sobre este asunto el ex presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha confiado este lunes en que el dictamen de la Abogacía del Estado sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a Oriol Junqueras "no tenga nada que ver con el posible acuerdo entre el PSOE y ERC".

"Las leyes no se negocian y la defensa y representación en juicio de la Nación española no se puede negociar", ha dicho Núñez Feijóo, quien ha ratificado que "la interpretación de las leyes de acuerdo con las doctrinas de los tribunales no puede ser una moneda de cambio para conseguir un Gobierno" en España.

Si es así, ha sentenciado, ese futuro gobierno "empezaría no mal, si no peor". "Si un partido independentista va a dirigir la Abogacía del Estado, nos quedamos sin abogacía y sin Estado", ha zanjado.

En todo caso, ha confiado en que los jueces y la Abogacía "actúen" como tienen "acostumbrados" a la sociedad, esto es, "con rigor". "Las leyes y su cumplimiento no se negocian", ha reiterado.