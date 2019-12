El PSOE cree que el Rey avaló el diálogo entre "ideologías muy diferentes"

Horas después de que los principales líderes políticos hubieran aludido al discurso del Rey a través de las redes sociales, el PSOE ha emitido su valoración a través de unas declaraciones de la presidenta del partido, Cristina Narbona. La socialista ha resaltado este miércoles el mensaje de "esperanza y confianza" del rey Felipe IV para afrontar con unidad los desafíos que tiene la sociedad española, entre ellos el problema de Cataluña, el cambio climático o la desigualdad entre hombres y mujeres.

Narbona ha hecho una valoración "muy positiva" del tradicional discurso navideño del rey, en el que, dice, el monarca ha identificado "con nitidez lo retos, las preocupaciones y las fortalezas que tiene la sociedad española en este momento". Ni el presidente del Gobierno ni otros dirigentes socialistas han valorado el discurso, a diferencia de lo que sí han hecho diversos dirigentes de la oposición.

Desafíos como "el problema de Cataluña", entre otros, que el rey, dice, "reconoce" y que "entiende que somos capaces como sociedad de enfrentarlos juntos, como hemos hecho hasta ahora desde que tenemos un sistema democrático y un estado social y de derecho", ha enfatizado la presidenta del PSOE, en plenas negociaciones entre su partido y ERC para alcanzar en pocos días un pacto de investidura.

Y se ha conseguido, ha añadido Narbona, "gracias a una voluntad de consenso y entendimiento entre personas con ideologías muy diferentes y gracias a haberse consolidado valores como la libertad, la solidaridad y la igualdad". Pero, en su opinión, no son logros "irreversibles", sino "frágiles" y por los que "hay que seguir combatiendo":

"Retos como el incremento de la desigualdad, en particular entre hombres y mujeres, el impacto de la revolución tecnológica o del cambio climático y el problema de Cataluña. Todos son desafíos que el Rey reconoce, pero que entiende que somos capaces como sociedad de enfrentarlos juntos, como lo hemos venido haciendo hasta ahora desde que tenemos un sistema democrático, desde que tenemos un Estado social y democrático de Derecho gracias, en particular, como él reitera, a una voluntad de consenso y de entendimiento entre personas con ideologías muy diferentes. Y gracias a haberse consolidado entre nosotros los valores de la libertad, la solidaridad y la igualdad que, como el Rey recuerda, no son logros irreversibles, son logros frágiles por los que hay que seguir combatiendo".