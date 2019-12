Cuca Gamarra: "Los independentistas están envalentonados por la debilidad de Sánchez y el PSOE"

Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social del PP, ha estado en Es la Mañana de Federico donde ha valorado los ataques furibundos de los socios de Sánchez al discurso de Navidad del Rey. Para Gamarra lo sorprendente no son los ataques, ya que "los independentistas buscan debilitar todavía más a nuestro gran país y si hay una institución vertebradora y con fortaleza es el Rey", sino "que no salga Sánchez a reconvenirles y resaltar el gran discurso que hizo el rey Felipe VI".

Estos ataques como los de ERC se producen, en opinión de Cuca Gamarra, porque "están envalentonados por la debilidad y sumisión que muestran Sánchez y el PSOE en la negociación para formar gobierno, cuanto más débil se muestra Sánchez más se envalentonan los que quieren romper España". Para la vicesecretaria del PP fue "un gran discurso del Rey con contundencia" que hizo "un llamamiento a la unidad de una gran nación que es España desde la serenidad".

Muestras de la debilidad de Sánchez, ha subrayado es que "tanto Pedro Sánchez como Carmen Calvo van cambiando su discurso, ya no hablan de marco constitucional sino de seguridad jurídica o de de conflicto político en Cataluña, asumiendo el vocabulario de los independentistas. Por ello, "desde el PP hemos solicitado la comparecencia en el Congreso de Sánchez y Calvo para dar las explicaciones oportunas" ya que "las negociaciones se están haciendo con una falta absoluta de transparencia, qué se está negociando", se ha preguntado Cuca Gamarra.

Además, ha recordado a Sánchez que si en esas negociaciones está poniendo una reforma constitucional, ésta "no es posible sin un acuerdo que incluya al PP" trasladando así a los españoles un mensaje de serenidad porque "defenderemos el marco constitucional, en el que como dijo el Rey caben las diferencias pero también la unidad de España". Sánchez y el PSOE, ha añadido, "están cediendo ante las exigencias de los independentistas a cambio de apoyar su gobierno". Cuca ha dicho que es "indecente poner de rodillas a todo un país para conseguir un gobierno a cualquier precio".

La situación de Junqueras

Cuca Gamarra ha recordado que "inmunidad no significa impunidad" y que "Junqueras está condenado por malversación y sedición, con pena de cárcel e inhabilitación", algo que "no lo cambia nadie". Ha subrayado que "el Estado de Derecho funciona en nuestro país, Junqueras tuvo un juicio justo y ahora tiene una sentencia que debe cumplir". Por tanto, "no se trata de a quién quiere ayudar Carmen Calvo".

Sobre el escrito presentado al respecto por la Abogacía del Estado no puede opinar "porque no lo conocemos aún", no así el de la Fiscalía que "es claro sobre que Junqueras no debe abandonar la cárcel, ya que está cumpliendo una condena firme". Ha anunciado en este sentido que "el PP está iniciando acciones tanto desde al ámbito parlamentario como del jurídico". Por ejemplo, "hemos pedido a la Junta Electoral que Torra sea cesado como presidente de la Generalidad o que Junqueras al estar condenado no pueda ejercer como eurodiputado".

Ataques de Vox al PP

Por último, ha lanzado un mensaje a Vox por sus ataques al PP, "se equivocan de quién es su contrincante, el problema de los españoles no es el PP sino el PSOE y sus acuerdos con comunistas e independentistas. Les ha pedido "abandonar estas pataletas" como las del sitio que ocuparán en el Congreso en la parte más alta del hemiciclo "donde también lo estarán algunos del PP y no montamos ningún numerito, hay que ser adultos y responsables". Por ello ha insistido en que Vox debe "fijar posición de que el contrincante es la izquierda y no el PP".