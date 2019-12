Vox dice que ERC también exige la "cabeza" del jefe de la Guardia Civil en Cataluña

La diputada de Vox, Macarena Olona, ha utilizado Twitter para revelar otra posible cesión del PSOE a ERC en las negociaciones de investidura. Según Olona, los republicanos pretenden que el Gobierno destituya al actual jefe de la Guardia Civil de Cataluña, el general Pedro Garrido. La razón, el discurso que hizo Garrido el pasado mes de octubre en el acto de celebración de la patrona de la Guardia Civil en Barcelona.

Garrido desató las iras del separatismo por decir, entre otras cosas, que el cuerpo se mantendría "firme" en el compromiso de trabajar por la libertad y seguridad de los ciudadanos: "Lo demostramos hace dos años, y lo hemos hecho de nuevo recientemente. Y cada vez que sea necesario lo volveremos a hacer, porque tenemos la convicción de que la sociedad que servimos entiende y cree que no hay libertad ni seguridad fuera del marco de la ley". Ese "lo volveremos a hacer" sulfuró al independentismo, que ya en su día descalificó a Garrido por un discurso que fue tachado de "intolerable" y que llevó a las autoridades catalanas a abandonar el acto.

En plenas negociaciones de PSOE y ERC, encalladas por la exigencia de los republicanos de un "gesto" de la Abogacía del Estado sobre la sentencia europea sobre Oriol Junqueras, Olona revela que la destitución de Garrido estaría también sobre la mesa: "Esa es la información que me llega y que espero que no se confirme. Temblará el Congreso", dice la diputada, que considera que ERC está aplicando "el manual del perfecto extorsionador que le ha enseñado el PNV".

ERC aplica el Manual del perfecto extorsionador que le ha enseñado el @eajpnv. ¿Está entre sus exigencias la cabeza del General de la @guardiacivil de Cataluña D. Pedro Garrido? Esa es la información que me llega y que espero que no se confirme. Temblará el @Congreso_Es. pic.twitter.com/LTJ58tijqJ — Macarena Olona (@Macarena_Olona) December 26, 2019

El partido se ha mostrado muy crítico con el rumbo de las negociaciones y en particular con el papel que se está dando a la Abogacía del Estado. Santiago Abascal, también en Twitter, ha avisado de que la Abogacía del Estado "no es un instrumento" del Gobierno y ha avisado de que, si no se somete "al principio de legalidad" y al del "interés general" de los ciudadanos, "tendrá que responder por ello".

La Abogacía del Estado no es un instrumento del Gobierno, menos aún de un gobierno en funciones, y debe someterse al principio de legalidad y al interés general. Si no lo hace tendrá que responder por ello, como cualquiera.#NoALaTraiciónDeLaAbogacíahttps://t.co/szLxh3CIcP — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) December 26, 2019

Vox ha lanzado la campaña "NoALaTraiciónDeLaAbogacía", que ha sido retuiteada por varios dirigentes y responsables del partido, entre ellas la propia Olona y el líder del partido.