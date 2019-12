Edmundo Bal no descarta que el escrito de la Abogacía del Estado necesite el OK de ERC

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Edmundo Bal, ha valorado en Es la Mañana de Federico los problemas que está teniendo la Abogacía del Estado para que alguno de sus miembros firme el escrito sobre la libertad de Junqueras. Edmundo ha matizado que "no tengo información en sentido objetivo" ya que todo está ocurriendo con una falta absoluta de transparencia.

Entre lo que puede estar pasando en la Abogacía del Estado, casa que conoce de sobra ya que era el abogado del Estado cuando el golpe de Estado del separatismo catalán, ha asegurado que puede ser que el escrito tenga que "contar con el ok de Moncloa o incluso de ERC, ya que el propio partido ha salido diciendo que requieren a Sánchez ese gesto a través de la Abogacía del Estado para que apoye la postura de la defensa Junqueras en relación con los efectos de la sentencia del TJUE, algo que es escandaloso".

Edmundo Bal ha explicado que "el escrito lo ha cocinado la Abogacía del Estado, en su estructura general, siguiendo instrucciones de la abogada general del Estado, que es un cargo político nombrado por real decreto del Consejo de Ministros". Sin embargo, otra cosa sería que "luego ese escrito haya aterrizado en Moncloa y en la mesa de negociación entre Adriana Lastra y Gabriel Rufián, que lo hayan retocado, cambiado palabras y añadido párrafos". Por tanto, cree que "es posible que alguien político haya metido mano en el escrito" pero sería una "vergüenza enorme" que "se haya escrito en el gabinete del presidente en Moncloa y se lo pongan a firmar a un compañero".

Mismo caso que el suyo

Edmundo Bal ha dicho que este caso le recuerda a lo que le pasó a él cuando salió de la Abogacía del Estado, "el cuerpo de abogados del Estado asesora al Gobierno y está formado por abogados de la máxima preparación técnica". Es un cuerpo además, ha aclarado, "posibilista, es decir, a veces alguien dice que quiere hacer algo y los abogados del Estado le dicen que no se puede hacer de esa manera, porque no casa con la interpretación de las normas, pero sí indican de qué otra manera es posible".

Sin embargo, "hay un momento en el que te piden hacer cosas que ya no casan con las normas y a las que si accedes supondría cometer una ilegalidad". Ahí, ha subrayado, "uno se tiene que plantar como me pasó a mí cuando tras seguir la instrucción de la causa y estudiar todos los tomos de la causa del procés me dicen que tengo que quitar el elemento de la violencia de los hechos que sucedieron el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017 en Cataluña". Bal se negó a esa petición porque "era algo que había visto y sabía que había pasado, había visto los testimonios de Guardias Civiles, Policía Nacional, los vídeos..."

Muestra de que en el caso de Junqueras no hay más interpretación de las normas es que "la Fiscalía ha tardado dos o tres horas en presentar su escrito de alegaciones ante el TS" porque "jurídicamente la cosa está muy clara". El diputado de Cs ha explicado que "Junqueras ya no está en prisión provisional, que es la que dictaminaba el TJUE, y por otro lado lo que procede es que se ejecute la sentencia, la pena de inhabilitación".

Por si todo ello no supusiera ya bastante, "tanto Cs como PP hemos puesto en conocimiento de la Junta Electoral Central, que se tiene que reunir el 3 de enero, el artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General" que señala precisamente que "los privados de libertad por sentencia firme, como en el caso de Junqueras, son incompatibles con la condición de diputado, tanto nacional como europeo".

Por tanto, "qué otra interpretación es posible cuando el derecho es así de claro", se ha preguntado Edmundo Bal, "van a obligar a un compañero a firmar un escrito que diga que procede la excarcelación temporal de Junqueras para cumplir los requisitos de su condición de diputado que ya no tiene, porque ya no es diputado". Para el exabogado del Estado esta situación "me produce sonrojo y volvería a decir que no lo firmo".

Postura extravagante de Vox

Vox ha asegurado que recurrirá el texto de la Abogacía del Estado en el caso de que finalmente pidan la puesta en libertad de Junqueras. Un supuesto que sería "extravagante desde el punto de vista jurídico" ya que "no hay ninguna posibilidad ni procesal ni administrativa". Edmundo Bal ha aclarado que "la Abogacía del Estado es una parte procesal más, como lo es Vox en su posición de acusación popular". Por tanto, "Vox no puede impugnar la posición procesal de otra parte procesal diferente" sino que "Vox presentará sus propias alegaciones, como todas las partes en el proceso". En todo caso cabría "un recurso de aclaración sobre asuntos pocos claros"

Renovación del TC

El diputado de Cs yambién ha valorado cuestiones judiciales como la renovación del TC de la que no participará el PP porque según Pablo Casado no se fía de Pedro Sánchez. Para Edmundo Bal esta situación "es una una nueva llamada de atención al presidente del Gobierno para que deje de pactar con ERC, Podemos, Bildu, PNV…". Edmundo Bal ha recordado que "los magistrados del TC se eligen por de tres quintos, es decir 210 diputados" lo que reforzaría en su opinión "la necesidad la vía Arrimadas, la vía de los 221 escaños que suman PSOE, PP y Cs". De esta forma, "podríamos llegar a un consenso para evitar la parálisis de las instituciones".

Cs, ha subrayado, "se ha opuesto siempre al cambio de cromos" como venía "haciendo tradicionalmente el bipartidismo". Así, "si había que cubrir 4 puestos de magistrado del TC elegidos por el Congreso, PP y PSOE cubrían dos plazas cada uno eligiendo a sus amigos". El exabogado del Estado ha señalado que "eso no puede seguir siendo así, hay que elegir a los mejores con independencia de su afinidad política porque "no es forma de cubrir puestos de una de las más altas instituciones del Estado".

Una institución, ha recordado, "que ha tenido un papel decisivo a la hora de frenar al independentismo con sus resoluciones". De hecho, el TS "consideró elemento de juicio en su sentencia los avisos del TC a la Mesa del parlamento catalán advirtiéndoles de que incurruirían en desobediencia". Por tanto, "en manos de quién vamos a dejar el TC, el PSOE está negociando esto con ERC y le va a dar uno o dos magistrados del TC o del CGPJ a ERC o a Podemos", se ha preguntado Edmundo Bal.