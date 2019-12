'La Vanguardia' vuelve a ver tanques en la Diagonal

El Mundo

"Las dudas de la Abogacía para contentar a ERC congelan la investidura". Qué sin vivir. Rosell critica el silencio sepulcral de Sánchez, que ha suspendido hasta la copa de navidad con los informadores, no vaya a ser que le pregunten algo. "Nunca como ahora el cerrojazo informativo había sido tan grosero". "Capítulo aparte merece la falta de transparencia con que se están desarrollando las negociaciones de investidura (...) Los españoles esperan a oscuras y preocupados el desarrollo de los acontecimientos", entre compra y compra, comida y comida, y uva y uva. Y como el que calla otorga, todos presentimos que en esa negociación "se están abordando temas inconfesables ante la opinión pública". En cuanto a Iglesias, otro que tal baila. "Lejos quedaron ya las exigencias de luz y taquígrafos que abanderaba Podemos. En la enésima rendición a todo aquello contra lo que se suponía que luchaba, Pablo Iglesias lleva semanas callado para no malograr su codiciada vicepresidencia". Y el carguito para la parienta, que si no acaba otra vez durmiendo en la caseta del perro.

Raúl del Pozo dice que "hay canguelo en todas partes. Aunque prometía Pablo Iglesias que el miedo iba a cambiar de bando, sigue en Cataluña, en el mismo bando donde la mitad de la población está amenazada pro la otra mitad". Pero no solo en Cataluña cunde el pánico, "a los ciudadanos les inquieta, a algunos les asusta, un gobierno tambaleante, con mayoría insegura, que se dirige nadie sabe dónde". Si va hacia donde suponemos, mejor tambaleante para que caiga con un empujoncito.

El País

El País vuelve con otro capítulo de su película de espías rusos. "Tres espías del grupo ruso investigado viajaron a Cataluña en 2016 y 2017". Nos larga dos paginitas enteras sobre su particular guerra fría. "El teléfono revela que el general Fedótov se alojó cerca de la estación de Sants. Al día siguiente de su llegada, tomó un tren rumbo a Lyon y, de allí a Ginebra". Un espía muy viajero, el Fedótov, Serguei Fedótov.

Yéndonos a lo serio -es un decir-, Cué y Anabel Díez nos cuentan que "ERC hace sufrir al PSOE hasta el final", que hazte rogar un poco antes de hacer el amor, como dice Umberto Tocci. Dicen que Sánchez tiene secuestrada a la Abogacía del Estado y exige un sí a modo de rescate. "Los socialistas no van a sacar el escrito de la Abogacía hasta que tengan el sí y ERC ha insistido en que antes de seguir negociando el corazón del acuerdo quieren ver el escrito de la Abogacía". Que quieren una prueba de vida, vamos.

ABC

"Torra podría ser apartado en los primeros días del año". Broncazo de Bieito Rubido en su "Astrolabio". "Hay silencios que matan. España y su unidad viven instaladas en un sepulcral mutismo que nos tiene francamente asustados. ¿Es que nadie va a decir nada acerca de lo que esta pasando? Nosotros en ABC lo hacemos todos los días, pero reconozco que vamos camino de quedarnos solos". Parece que Bieito no escucha esRadio, no lee Libertad Digital, ni El Mundo, ni La Razón... sólo por mencionar algunos medios. "La navidad parece envolver con su ambiente de buena voluntad la afonía de la sociedad civil española. Callados. Se quieren cargar España y aquí solo se envalentonan los sediciosos y los filoterroristas. El resto de los españoles: mudos". Para mí que Rubido está en algún sitio sin radio ni internet, porque a estas horas hay una montada en la tertulia de Es la mañana de Federico que ni te cuento. De calladitos nada. ¿O será que Rubido solo ve La Sexta y el El País o la web del bloguero Escolar?

La Razón

"Dilema Junqueras: acta de diputado e inhabilitación", dice en referencia a la Abogacía del Estado. Dice el editorial que "no entendemos las dificultades que pueden atravesar los letrados del Estado ante un caso tan flagrante, que a la Fiscalía le llevó solo unas horas tomar posición, a menos que se intente, como exige ERC para facilitar la investidura del candidato socialista, encajar una interpretación política en una causa penal". Qué mal pensado eres, Marhuenda. Abel Hernández alza la voz: "El futuro político inmediato de España está en manos de un delincuente, envalentonado. Sigue empeñado en saltarse la ley a la torera". "De Junqueras depende que haya o no gobierno en España encabezado por el socialista Pedro Sánchez". ¿Ves Rubido como no estás solo?

La Vanguardia

La Vanguardia sobreactúa como les gusta tanto hacer a los nacionalistas con las declaraciones del general retirado Fulgencio Coll, ahora en Vox. "España es una monarquía constitucional que en términos de legitimidad democrática tiene hoy muy poco que envidiar a sus vecinos europeos". Salvo en Cataluña, donde no hay ley ni hay democracia y no digamos monarquía, olvida señalar Godó. "Pero no es menos cierto que este país es el mismo que Franco sometió durante cuarenta años", con la aprobación entusiasta de La Vanguardia Española. "Y es también aquel en el que el coronel Tejero tomó el Parlamento en febrero de 1981". Como Junqueras y Puigdemont hicieron con el parlamento catalán en 2017. "La tradición involutiva es poderosa en España. Cualquier intento -siquiera verbal- que sintonice con dicha tradición debe ser censurado y neutralizado sin la menor dilación. Por improcedente y por indeseable". Hasta el momento lo único improcedente, indeseable e involutivo se ha producido en Cataluña. Y no solo verbal.