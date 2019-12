Torra promete que no acatará su inhabilitación y exige al PSOE y ERC un referéndum

El presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha asegurado que no tolerará que "un tribunal y aún menos una junta política (en alusión a la Junta Electoral Central) suplante la soberanía de los catalanes". Torra ha hecho estas declaraciones sobre su eventual inhabilitación en el discurso institucional de fin de año, intervención en la que también ha aprovechado para criticar implícitamente el acuerdo de sus socios republicanos con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. "No hay solución para Cataluña que no implique reconocer el derecho de autodeterminación y su ejercicio", ha advertido para añadir a continuación que "no podemos volver a caer en la trampa de engañarnos a nosotros mismos".

Según Torra, "no puede haber un diálogo sin el compromiso de dar la palabra a la ciudadanía para decidir el futuro político de Cataluña". El dirigente separatista considera que "este debe ser el año de decirnos la verdad". "Es necesario que con la más profunda honestidad retomemos el rumbo y recuperemos la iniciativa para trazar un horizonte ilusionante". También ha abogado por "recuperar el sentido de la unidad que nos permitió realizar el referéndum del 1 de octubre".

A pesar de la contundencia con la que se ha manifestado sobre su inhabilitación, no ha explicado cómo piensa eludir la decisión judicial. En su opinión, se ha utilizado la justicia para hacer política, para llevar al presidente catalán ante la justicia y para aplicarle una sentencia que estaba dictada de antemano. "A los presidentes los nombra y los cesa el Parlamento, el único representante legítimo de la ciudadanía", ha abundado Torra para descalificar su hipotética inhabilitación si la Junta Electoral Central decide suspenderle como diputado autonómico el próximo viernes tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó a un año y medio de inhabilitación por desobediencia en el caso de la pancarta sobre los presos en periodo electoral.

Liberación de Junqueras

Buena parte del discurso de balance ha versado sobre la supuesta represión del Estado. Torra ha calificado de "farsa" el juicio a los golpistas en el Tribunal Supremo y ha asegurado que el Estado incumple "ahora mismo" la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: "Es necesario que se libere inmediatamente a Oriol Junqueras y también y que en consecuencia se declare la nulidad del juicio del proceso". También se ha referido a los miembros de los Comités de Defensa de la República acusados de terrorismo en la Audiencia Nacional. A su juicio, fueron encarcelados sin pruebas.

En cuanto a la disposición al diálogo expresada por el PSOE a ERC, Torra se ha sumado a las buenas intenciones pero ha advertido "no hay solución para Cataluña que no implique reconocer el derecho de autodeterminación y su ejercicio". "No podemos volver a caer en la trampa de engañarnos a nosotros mismos" ha añadido. También ha señalado que tal diálogo se debe llevar a cabo "sobre contenidos concretos y con el compromiso de dar la palabra a la ciudadanía sobre el futuro político de Cataluña". "Diálogo quiere decir también reconocimiento -ha añadido- y también quiere decir bilateralidad y respeto por los sujetos políticos con derechos y deberes". También ha hecho votos para que "después de un 2019 de democracia secuestrada, el 2020 sea el año de la democracia reencontrada".