Beatriz Fanjul: "Al PNV sólo le importa hacer una limpieza ideológica"

Beatriz Fanjul, diputada del PP por Vizcaya, ha valorado en Es la Mañana de Federico el pacto entre el PSOE y el PNV, un pacto que "no me sorprende, nos están dando a elegir entre Pedro Sánchez y España" en un documento en el que "no mencionan ni una vez a España". Ese papel "sólo habla de cosas que me producen una serie de escalofríos como las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales" que "es lo único que les importa".

Es decir, "al PNV sólo le importa la independencia, el documento no alude a ningún problema de la realidad vasca y española". Además, ha añadido, pretenden "que mediante la reforma del estatuto vasco desaparezca España del País Vasco" y "dividirnos a los vascos en dos categorías". Del PNV ha asegurado la diputada del PP que "es un partido al que lo único que le importa es hacer una limpieza ideológica", de ahí que quiera expulsar a la Guardia Civil ya que "les molesta porque siempre ha defendido los valores más democráticos de España".

Por otro lado, ha apuntado, "tenemos a un PSOE que ha dejado de ser el PSOE, Partido Socialista Obrero Español al que se le ha caído la E" que "está destruyendo en cachitos la democracia, el orden constitucional y la convivencia" y todo por "el capricho de perpetuarse en el poder, lo único que le importa a Sánchez". Beatriz Fanjul ha hecho un llamamiento a los "socialistas de bien" de los que espera "que se levanten porque lo que está pasando es una auténtica vergüenza".