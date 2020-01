José Ramón Bauzá: "Sánchez se ha entregado al golpismo con convicción, premeditación y alevosía"

El expresidente de Baleares y actual eurodiputado por Cs José Ramón Bauzá ha comentando en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el "inédito y pavoroso" gobierno que está a punto de formar Pedro Sánchez si consigue la investidura. Bauzá ha asegurado que "Sánchez se ha entregado al golpismo con convicción, premeditación y alevosía".

El eurodiputado ha señalado que "tenemos que analizar claramente quien va a conformar este gobierno". Ha dicho que "estará formado por comunistas que quieren acabar con nuestras libertades, económicas y personales, que se les añade a los criminales golpistas, a ellos hay que añadir a los independentistas ultraconservadores a los que se les promete sacar a la Guardia Civil de Navarra, y para acabar de rizar el rizo con los herederos de los asesinos de ETA".

"Lo peor de esta lista pavorosa es que de los diez partidos que por activa o pasiva van a apoyar el gobierno de Sánchez al menos siete de ellos tienen problemas bastantes manifiestos respecto al orden constitucional", ha indicado Bauzá.

El expresidente Balear ha dicho sobre el PSOE que "son capaces de cometer la traición a nuestro país que es pactar con esta lista de partidos a cada cual peor para construir un gobierno donde Pedro Sánchez demuestra que no tiene la talla suficiente como para ser el presidente que merecen tanto España como los españoles".

"¿Cuánto van a tardar los constitucionalistas del PSOE en alzar su voz?" se ha preguntado José Ramón Bauzá y ha recordado que "hace cuatro años ellos mismos expulsaron a Pedro Sánchez por pretender pactar con independentistas y nacionalistas y ahora todos callan. Decían que ceder al golpismo es lo contrario al socialismo. ¿Dónde están esos constitucionalistas? ¿A qué le tienen miedo?".

"Albert tenía razón"

El eurodiputado de Cs ha comentado cómo al final Pedro Sánchez ha conformado la "banda" a la que se refería Albert Rivera en la pasada sesión de investidura. Bauzá ha dicho que "Albert tenía razón" y que "la investidura demuestra que la voluntad de Sánchez siempre y en todo momento fue ceder al golpismo y entregarse al comnunismo".

"Este cambio de régimen que pretende instaurar no es producto de la imposibilidad de conformar mayorías alternativas si no de la convicción personal de Sánchez que prefiere equivocarse pactando con los independentistas a acertar pactando con el centro o la derecha", ha remarcado el expresidente de Baleares.

También ha dicho que "no deberíamos sorprendernos con el informe de la Abogacía del Estado" porque "no es más que una consecuencia de haber tolerado con total impunidad que se purgara a Edmundo Bal por no querer firmar el escrito de acusación que negaba la rebelión".

Además Bauzá ha apuntado que "la degradación institucional ha llegado a un punto de tal extremo que desgraciadamente nos hemos acostumbrado a esa marca de la casa sanchista". En este sentido ha comentado el incidente diplomático con Bolivia: "La política de Sánchez esta podemizada y el conflicto con Bolivia no se debería haber producido. La política exterior de Sánchez ha sido la política bolivariana, comunista y extremista. El Gobierno de Sánchez es aliado de Venezuela, Cuba y Bolivia".