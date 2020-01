Puigdemont comienza el año pidiendo que le lleven a casa guitarra en ristre

Fiesta en la "Casa de la república" de Waterloo, la mansión en la que Carles Puigdemont cuece su venganza contra el Estado y prepara un eventual regreso triunfal. El prófugo comienza el año guitarra en ristre e interpretando un hit de la música popular estadounidense, el Country Roads, take me home de John Denver. "Llévame a casa" canta Puigdemont mientras calienta a sus seguidores y simpatizantes con un posible mitin en Perpiñán una vez consiga la acreditación definitiva como eurodiputado, algo que espera obtener el próximo día 13 de enero.

La primera vez que se vio a Puigdemont tocando la guitarra y cantando fue en el guateque en el chalet de Pilar Rahola en Cadaqués, allá por el verano de 2016. La considerada musa del proceso separatista fue la anfitriona de una paella en torno a la que se sentaron Joan Laporta, Puigdemont y el que entonces era jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, quien fue el encargado de cocinar el arroz y quien también acompañó a Puigdemont en la interpretación de diversos temas musicales, entre ellos el Let it be de los Beatles.

En aquella ocasión fue Pilar Rahola quien difundió las imágenes en las redes sociales. En esta es el propio Puigdemont quien ha decidido compartir en Instagram sus habilidades musicales y canturrea que le lleven a casa en lo que parece un guiño a los independentistas que esperan el regreso de su líder, al que consideran el "'president auténtico".

En el mensaje que acompaña a las imágenes, Puigdemont escribe: "Acabamos el año en una encrucijada. Mañana seguiremos el viaje, un difícil camino hacia la libertad y de regreso a nuestra querida tierra. Hoy es un pequeño paréntesis de calma y reencuentro, de mirar atrás para medir los pasos dados y para desearnos, desearos un año nuevo de salud, libertad y república".