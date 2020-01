El PSOE se abre a cambios legislativos para vehicular la consulta: "El marco jurídico no es un corsé"

El PSOE es críptico en sus explicaciones sobre la consulta ciudadana pactada con ERC. Si en el documento oficial se expresaba que la consulta se celebraría de acuerdo a "los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco jurídico", este viernes el número tres del PSOE, José Luis Ábalos, ha abierto la puerta a que se modifique el marco jurídico para vehicular bajo el siguiente argumento.

"El marco jurídico no es un corsé. En la política no nos pueden poner un corsé, la derecha es muy de eso, pero nosotros creemos que la política es algo dinámico. Las realidades políticas se van construyendo a partir del parlamentarismo donde hacen falta mayorías. Cuando uno habla del marco jurídico es obviamente en el momento en que se produce ese hecho...".

En rueda de prensa en Ferraz tras participar en la Ejecutiva Federal que ha dado el visto bueno al acuerdo con ERC, el secretario de Organización socialista, aseguró que "la consulta no es un referéndum de autodeterminación" aunque "en la propia Mesa de diálogo estamos dispuestos a debatir cualquier iniciativa pero eso no significa asumirla".

Porque los socialistas aseguran: "Nosotros no apoyamos una consulta por la independencia" y "no cabe nada que no este dentro de la Constitución ni dentro de la legalidad". Ni siquiera "estamos pensando" en una consulta no vinculante sobre el modelo de Estado. La que está en mente de la dirección del PSOE se circunscribe únicamente a asuntos que afectan sólo a Cataluña, motivo por el cual descartan preguntar al resto de los españoles.

"Obviamente estamos hablando de los acuerdos entre dos gobiernos que afectan sólo al ámbito común de los dos gobiernos", dijo a preguntas de Libertad Digital sobre una consulta a nivel nacional y puso como ejemplo que "los estatutos de autonomía no los votan todos los españoles sino los con cernidos en este caso". Y añadió que "si se tratara de una reforma Constitución, tendrían que votar todos los españoles pero no estamos votando nada que quede por fuera de lo que establecen los procedimientos legales. Si son cuestiones que afectan al ámbito de la comunidad, no tienen por que votar los demás" españoles.