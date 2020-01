Ana Oramas sorprende con su 'no' a Sánchez y eleva la presión sobre Teruel Existe

Apenas unas horas después de que la Ejecutiva de su partido en Canarias fijara en la abstención el sentido de su voto a la investidura de Pedro Sánchez, la veterana portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, dio la campanada parlamentaria anunciando su voto en conciencia y en contra contra Pedro Sánchez.

"No voy a traicionar a Canarias a cambio de que usted cumpla con sus fueros porque están muy por encima de usted, señor Sánchez. Su ambición de poder es inmensa, lo está demostrando. Aunque no se lo crea, hay límites que no se pueden sobrepasar. No voy a ser complicar de ello y por ello voy a votar no a su investidura", sentenció.

Así de dura fue la portavoz canaria que despertó un incesante murmullo en todos los rincones del hemiciclo que ya pensaban que el panel de votaciones era inamovible. Un cambio entre los bloque de los síes y los noes hace que la actual proporción sea de 167 a 165, con un sólo diputado de margen. Según el reglamento del Congreso, si sólo uno cambiara de posición se produciría un empate a 166 que obligaría a repetir hasta en tres ocasiones la votación. Si el empate se repitiera, la votación decaería.

CC anuncia medidas contra Oramas

Tras conocer la noticia, desde Coalición Canaria publicaron un comunicado en las redes sociales en el que anunciaron que "actuarán con sus estatutos para las indisciplinas que se produzca por cualquier militante del partido":

@anioramas será escuchada por adoptar una posición de voto contraria a la decisión del CPN. @coalicion actuará con sus estatutos para las indisciplinas que se produzca por cualquier militante del partido.Y máxime cuando la decisión ha sido por unanimidad de nuestro máximo órgano — Coalición Canaria (@coalicion) January 4, 2020

Presión sobre Teruel

Un hecho que dispara la presión sobre el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, quien denunció personalmente estas presiones en su intervención en la tribuna del Congreso. "Denunció aquí que estamos siendo sometidos a una presión tremenda desde los medios, desde las redes sociales, incluso esta mañana aquí mismo llenando de pintadas mi pueblo, mi comarca, mi región", denunció al tiempo que recibía una ovación cerrada y en pie de la bancada del PSOE y Podemos. "Nuestro futuro lo decidiremos nosotros", añadió.

Sánchez lo "lamenta"

La respuesta de Sánchez fue "lamentar que se una a los votos de la derecha, la ultra derecha y los anti sistema para bloquear la única formación de gobierno posible". En un tono moderado y respetuoso, Sánchez insistió en que "todavía hay tiempo hasta el martes" para reconducir las relaciones entre el PSOE y CC porque "su partido y el nuestro siempre nos hemos entendido en muchas otras ocasiones y podemos volver a hacerlo. Deje al menos echar andar la legislatura con su abstención y no con su voto en contra".

En el turno de réplica, el candidato Sánchez también alabó a Guitarte haber sido "valiente" al "denunciar todo este atropello en el que el espacio conservador y ultra derechista está menoscabando el libre ejercicio de lo que considere oportuno votar un representante del pueblo español".