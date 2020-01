Casado, a Sánchez: "Ahora solo importa España y España no se va a rendir"

Con tono severo y gesto serio, Pablo Casado ha subido a la tribuna del Congreso de los Diputados en la primera sesión de la investidura de Pedro Sánchez. Sin tapujos, el presidente del Partido Popular se ha dirigido a Pedro Sánchez: "No le voy a preguntar cuándo se jodió el Perú, le voy a preguntar cuándo se jodió el socialismo constitucional", afirmaba parafraseando a Vargas Llosa.

Con un discurso que evocaba el tono utilizado por Casado antes a las elecciones del 28 de abril, el líder del PP ha encadenado críticas a los pactos de Pedro Sánchez con podemitas, separatistas y nacionalistas, pero también ha querido mandar un mensaje de esperanza: "Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que el tiempo de pesadilla en el que ha decidido sumirnos Sánchez sea breve y haga el menor daño posible. Se ha colocado en el lado equivocado de la Historia pero no podrá arrastrarnos con usted, ni a nosotros ni a España", ha asegurado un Casado que también ha sentenciado "ahora solo importa España y España no se va a rendir".

"Este Gobierno será su epitafio político"

El líder del PP comenzaba su discurso preguntando a Sánchez si "había dormido bien esta noche" tras el "espectáculo bochornoso" que protagonizaron este jueves sus socios separatistas. "No va a ocurrir lo que sueña, va a ocurrir lo que teme porque este gobierno será su epitafio político", ha sentenciado Casado que preguntaba también a Sánchez "¿qué va a hacer con el desacato de Quim Torra?", después de que el separatista pidiera un pleno extraordinario para "rechazar" su inhabilitación marcada este viernes por la Junta Electoral Central. "Si Torra no cesa en la próximas horas, usted debería mandarle un requerimiento para que cumpla sus obligaciones y, si no las acata, debería de activar el 155".

El líder del PP ha recordado también que el presidente del Gobierno tenía "otras opciones" para la investidura pero "ha perdido la dignidad" y "la decencia de no mentir continua e impúdicamente" eligiendo a los separatistas. "Ha dicho que va a devolver 'a la política un conflicto político y dejar atrás la deriva judicial'. Es una frase pasará a los anales de la Historia negra española".

"No puede pretender que le pongamos la bala"

Casado ha insistido en defender su "no" a la abstención: "El PP siempre ha estado dispuesto a sacrificarse por España pero no a sacrificar España apoyando a un irresponsable como Sánchez. No puede seguir jugando a la ruleta rusa con nuestro país y pretender encima que le pongamos la bala".

Para el líder del Partido Popular, Pedro Sánchez ha resucitado el procés "que fue derrotado judicialmente". "El procés había acabado gracias a la Justicia y usted lo ha resucitado, y ha amnistiado de facto a sus autores materiales", ha añadido. "Usted no puede comprometerse a celebrar una consulta para Cataluña, lo que puede hacer es comprometerse a convocar elecciones generales para que todos los españoles puedan decidir sobre lo que le piden sus socios", ha pedido Casado recordando que el presidente en funciones no se presentó a las elecciones con este "programa" y estos "socios" que ha elegido ahora.

"¡Qué solos se han quedado nuestros muertos!"

El líder del PP también ha cargado contra el acuerdo de Sánchez con el PNV y la abstención que va a recibir Sánchez de los proetarras de Bildu para convertirse el martes en presidente del Gobierno por mayoría simple.

Casado ha citado a la madre de Joxeba Pagazaurtundúa, Pilar Ruiz, cuando le dijo a Patxi López que "no me quedan dudas de que cerrarán más veces los ojos y dirán y harán muchas más cosas que me helarán la sangre, llamando a las cosas por los nombres que no son. A sus pasos los llamarán valientes. ¡Qué solos se han quedado nuestros muertos!"

La economía y la corrupción

En su replica, el líder del PP ha aprovechado para afear a Sánchez los pactos económicos a los que ha llegado con Podemos y el peligro que suponen para España. También ha contestado a los feos de Sánchez al que fuera líder de Cs, Albert Rivera: "Ojalá que usted fuera la mitad de patriota que el señor Rivera, no le llega ni a la suela del zapato". Palabras que le han valido una ovación por parte de los diputados naranjas.

En referencia de nuevo a Cataluña, Casado le ha dicho al presidente del Gobierno en funciones que "si tiene coraje, plantee una reforma agravada de la Constitución que conlleva unas nuevas elecciones".

Y ha culminado sus intervenciones pidiendo a Sánchez que no dé al PP "ninguna lección" sobre corrupción cuando el PSOE ha protagonizado el escándalo de los ERE. Precisamente, ha sido esa palabra la que la bancada del PP ha comenzado a gritar cuando el presidente del Gobierno, todavía en funciones, ha hablado de "dar lecciones sobre corrupción".

"Si yo fuera socialista, estaría avergonzado pero España es mucho más que la torpe representación de la política a la que ha dejado reducida esa bancada", ha terminado el líder de los populares sus intervenciones de este sábado en el Hemiciclo.