El PSOE ha roto y vendido a España por un sillón; tiene la muerte en la cara

El Mundo

"El PSOE se une a ERC en su ataque a la Junta Electoral para salvar el Gobierno". Lo siguiente será cerrar el Supremo, el Constitucional, el Parlamento y proclamar la república española. Dice Francisco Rosell que "Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas sin mostrar apenas escrúpulos". Lo que se me escapa es de dónde se saca el ‘apenas’, el futuro presidente carece totalmente de escrúpulos. "El salto que da Sánchez es el de abrirse a reformar la estructura territorial de España y habilitar una mesa bilateral extraparlamentaria entre el gobierno y la Generalitat, cuyos acuerdos se someterán a un referéndum en el que solo decidirán los catalanes. Ningún candidato a la presidencia del Gobierno llegó tan lejos". Y lo que te rondaré morena. Luego irá a por la Corona.

Como dice Ricardo Colmenero, "el Partido Socialista ha conseguido romper España". Y corrobora Bustos: "El objetivo del sanchista solo es indignar a la mitad de los españoles contra la otra: ahondar la brecha para reinar en la división (...) Un proyecto cainita, genuinamente guerracivilista, al que se está apuntando la gentuza sectaria de siempre", esa con la que Bustos debate tan agustito en Al Rojo Vivo, por cierto. "Sánchez está convirtiendo España en una Hungría de la izquierda, donde el poder no rinde cuentas a la prensa y los ancianos con rojigualda son energúmenos a los que sacar a hostias de la sede del partido del régimen". Qué raro, nunca se le ve tan contundente en las tertulias de Ferreras.

El País

"La decisión de inhabilitar a Torra sacude la investidura". El editorial pide a Sánchez que explique "la fórmula acordada con ERC". Pues si ni El País lo sabe apañados vamos. "El documento suscrito con ERC no puede quedar fuera del debate que tendrá lugar en la Cámara, máxime cuando ha sido redactado de tal modo que lo más sustancial es lo que no dice, no lo que aparece expresamente". Oye, lo mismo que ha pedido Cayetana antes del discurso de Sánchez, cosas veredes. "Si el candidato socialista no ofrece más explicaciones acerca de cuál es el contenido de esas decisiones más que constitucional o inconstitucional, la fórmula acordada con ERC es, sencillamente peligrosa". Puf, si hasta Soledad Gallego anda preocupada es que la cosa es seria. "Nada se ganaría con proyectar la fractura de Cataluña sobre el resto del país". Pues eso es exactamente lo que ha hecho Sánchez con la colaboración de los medios de Prisa.

Dice Teodoro León Gross que "el clima político de la legislatura es áspero antes de empezar; y tenderá a empeorar". "El Congreso se va a partir en dos bloques aún más beligerantes. España va a afrontar un tiempo de altísima polarización". Como titula el columnista: "¡A las trincheras!".

ABC

"El PSOE se une a Torra en su ataque a la justicia". Alberto García Reyes llora con amargura "la traición de un PSOE con las entrañas envenenadas, un partido mercenario que no va a sobrevivir a España. Este PSOE que ha vendido por un sillón la historia de su país es del gorjeo de la agonía. Y tiene la muerte en la cara". Aunque parezca un muerto muy vivo. "Pedro Sánchez da miedo. Pero cabalgaremos". "Sánchez es el único que no se ha enterado de que las plantas nobles se intoxican con los excesos de mierda y que la flor que tiene en el culo se marchitará corrompida con este estercolero". Sobra tanta escatología, pero si es por una buena causa, que así sea.

La Razón

"Los socios de Sánchez desafían al Estado ante la investidura". Novedad, que los indepes desafíen al Estado. Dice el editorial que "la decisión de la Junta Electoral Central de inhabilitar a Junqueras, sitúa en el limite la investidura del candidato". Bobadas, la investidura está hecha. Y lanza un aviso a Sánchez. "Persistir en la desobediencia es un camino cegado por el Estado de Derecho. Una lección que también debería tener en cuenta Sánchez". Menos acusaciones de traición en Twitter y más denuncias en los tribunales.

Cristina López Schlichting no da crédito a lo que está sucediendo en el PSOE. "Ni un solo diputado se atreve a alzar la voz contra el acuerdo de investidura (...) ¿De verdad nadie, ninguno de los parlamentarios va a ponerse de pie y negar su apoyo a cosa tan ignominiosa como la que parece va a ocurrir? ¿Ninguno tendrá el coraje de romper la disciplina?". Pues no, Cristina, ninguno está dispuesto a irse al paro. Ni siquiera por España.