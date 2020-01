Arrimadas, a Sánchez: "Ni un solo español le ha votado para esto”

Inés Arrimadas volvió a hacer una enmienda a la totalidad del Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos. "Por suerte, España es mucho más que el sanchismo y los diputados que no son capaces de defender con coherencia lo que decían en campaña" concluía su discurso.

Un discurso en el que comenzaba diciendo a Pedro Sánchez que "a usted no lo ha votado ni un solo español para hacer lo que usted está haciendo hoy aquí. A usted le votaron muchos españoles cuando le veían, ufano, prometer que iba a traer detenido a Puigdemont, y lo que nos ha dado después es presionar a la Abogacía del Estado para hacer de abogado defensor de Junqueras. A usted le votaron españoles cuando le escucharon decir que no quería hacer un acuerdo de coalición con Podemos porque no podría dormir por las noches y porque no quería tener dentro del gobierno a personas que hablaran de que en España hay presos políticos. Hoy ha estado usted impasible mientras sus socios hablaban de que en España hay presos políticos".

Arrimadas, además, acusaba a Sánchez de haber "regalado" a ERC una consulta solo en Cataluña mientras están diciendo aquí claramente, y en su cara, que les importa un comino la gobernabilidad de España". Esa expresión coloquial, la de "un comino" es la que minutos antes había empleado desde la tribunal la diputada de ERC, Monserrat Bassa.

Arrimadas concluía que el nuevo Gobierno no dará "estabilidad" ni "prosperidad" a España, no sin antes volver a apelar a que algún "valiente" en la bancada del PSOE rompiese la disciplina de voto, como hizo, recordaba, la hoy presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en una votación en al que el PSC defendió una consulta independentista en Cataluña.