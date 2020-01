Casado, a Sánchez: "Ultra es usted y todos los que le apoyan"

Pablo Casado ha aprovechado su intervención de este martes minutos antes de la votación para la investidura de Pedro Sánchez para reivindicar "la Constitución y a la máxima autoridad del Estado y símbolo de la unidad de España: nuestro rey Felipe VI" frente a los "ataques de los radicales que sustentan" este nuevo Gobierno.

Tras estas palabras del líder del PP, la bancada popular ha entonado un "viva España" y "viva el Rey", y los aplausos han llegado tanto de los populares como desde los diputados de Vox y Ciudadanos.

El presidente del PP también ha tenido palabras para las víctimas del terrorismo que "fueron ultrajadas" en la sesión del pasado domingo. "Oír hablar a los albaceas de ETA de terror en este Hemiciclo produce una nausea infinita".

"La democracia española ha tenido dos grandes enemigos: los terroristas y golpistas, y usted les ha puesto nuestro futuro en sus manos", le ha acusado Casado tras recordar sus pactos con los separatistas y los nacionalistas.

"En España, no hay mas excepción a la democracia que la que representan sus socios ultras. Ultra es quien atenta contra la legalidad, la igualdad, la libertad individual, el libre mercado...Ultra es quien rebasa los límites, y usted no ha dejado de hacerlo. Ultra es usted y todos los que le apoyan", ha sentenciado el líder del PP que le ha afeado a Sánchez que "su única patria es usted". "Usted que ha aceptado mantenerse en el Gobierno al precio de cambiar el régimen", le ha acusado.

"No acabará bien"

"No acabará bien", ha pronosticado el líder del PP que ha asegurado que "no puede haber más de nada si hay menos España". "Nosotros nunca propondremos que el miedo cambie de bando, porque no tenemos bando, porque dos bandos no son un país entero, sino un país hecho pedazos. Porque lo que hemos visto esta semana en este hemiciclo da miedo", ha continuado haciendo referencia a una de las frases repetidas por los líderes de Podemos.

Y se ha vuelto a dirigir a Sánchez: "No puede pretender gobernar contra media España, y ni cometer la irresponsabilidad de remover los fantasmas del pasado". Contra eso, Casado ha anunciado que "ni barricada ni trinchera, calle ancha y plaza abierta. Porque queremos convivir pero dentro de la ley que nos garantiza la libertad, sin miedo y sin ira. Para ello lideraremos una reagrupación nacional de los constitucionalistas".

"Queremos conquistar una España con proyectos e ilusiones, a la que de una vez empiecen a pasarle cosas buenas sin que vengan los de siempre a estropearlas.Tenemos derecho a hacer realidad otra vez los buenos tiempos de España", ha culminado el líder del PP.