ERC se ríe del PSOE antes de abstenerse: "Me importa un comino la gobernabilidad de España"

Última jugada de ERC antes de entregar a Pedro Sánchez sus 13 abstenciones. El grupo de Oriol Junqueras ha escogido a la hermana de la condenada por el Supremo por el golpe, Dolors Bassa, para escenificar la humillación final al PSOE. En esta última sesión del debate de investidura no ha sido el portavoz del grupo parlamentario, Gabriel Rufián, quien ha intervenido para defender su posición final sino que ha cedido el protagonismo a Montserrat Bassa para "dar voz a los presos en la investidura", informaban desde el grupo parlamentario.

La diputada de ERC ha arrancado su intervención dirigiéndose a la bancada socialista como "familiar de presa política" reprochando al candidato a la presidencia del Gobierno su inacción ante la actuación policial durante la jornada del referéndum ilegal en Cataluña en 2017. "El PSOE ha sido cómplice de todo esto y de la gran mentira de la violencia en Cataluña". Bassa ha seguido en su intervención con los reproches a quienes este martes van a convertir en presidente del Gobierno: "No solo los jueces, ustedes también son verdugos porque cambiar las leyes está en sus manos. Prefieren golpear y encarcelar que reconocer el derecho de autodeterminación".

Después de acusar a Sánchez y a su partido, de carceleros y verdugos, para mayor humillación, la diputada de ERC levantaba sus cartas, y confirmaba la poca importancia que tiene para los de Junqueras desbloquear la legislatura al margen de las prebendas. "Personalmente me importa un comino la gobernabilidad de España, la indignación me haría votar un ‘no’ a un PSOE cómplice de la represión de nuestro pueblo. Pero sabe, Sánchez, que cuando visito en el puto cristal a Dolors, me sonríe. Nosotros creemos en el diálogo", así acababa su intervención la diputada separatista no sin antes, revelar, la verdadera letra pequeña de las conversaciones con el PSOE: "Amnistía y autodeterminación" a cambio de sus 13 votos.