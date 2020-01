Pedro Sánchez es investido presidente gracias al apoyo inédito de separatistas y proetarras

Con un solo voto de margen, aguantando la respiración hasta el final pero con la tranquilidad de saber que los 120 diputados del PSOE son más 'sanchistas' que socialistas – así se lo aseguró Sánchez en la configuración de las listas-, Pedro Sánchez ha sido elegido presidente del Gobierno según lo previsto, con 167 votos a favor (PSOE, Podemos, PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, BNG y Teruel Existe), 165 en contra (PP, Vox, Ciudadanos, JxCAT, la Cup, Navarra Suma, PRC, CC y Foro Asturias ), y las 18 abstenciones de ERC y Bildu.

Una votación que le abre las puertas de la Moncloa, a la que por primera vez accede por la vía ordinaria y no a través de una moción de censura, y en la que se estrenará el primer Gobierno de coalición de la Historia de la democracia. Un ejecutivo de PSOE y Podemos con el apoyo inédito de los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña y los proetarras de Bildu.

No en vano, la primera tarea encima de la mesa del Ejecutivo será definir la mesa de diálogo entre gobiernos pactada con ERC y que, según el documento de los republicanos, tendrá que constituirse en quince días. La Constitución del Gobierno se espera que se conozca este miércoles 8 de enero y que tome posesión el jueves 9 de enero. Se avecinan curvas en una legislatura tan convulsa como la sesión parlamentaria que ha encumbrado a Sánchez a la presidencia del Gobierno.

La última sesión de la investidura

Antes de la ajustada votación de este martes, se celebró un breve debate con la intervención del ya presidente del Gobierno en el que celebró la futura formación de un gobierno "progresista" entre continuas provocaciones a las derechas, que desató numerosas protestas. El propio Sánchez aprovechó para abroncar a los diputados populares: "El Congreso, como la Constitución y España, no es suyo. Es de todos los aquí presentes, respeten en el uso de la palabra al orador".

"Acepten el resultado democrático de esta cámara. No les compensa seguir en el berrinche, señorías. No es bueno para ustedes porque no se puede construir nada positivo desde la frustración y desde la amargura", dijo Sánchez.

Lea la crónica de la intervención de Sánchez

Pablo Casado, muy duro, arrancó su intervención reivindicando la Constitución y a "la máxima autoridad del Estado y símbolo de la unidad de España, nuestro rey Felipe VI" tras los "ataques" recibidos en los últimos días durante el pleno de investidura, lanzados por "los radicales que sustentan" el nuevo Gobierno. Sus palabras fueron recibidas con vivas a España y al Rey desde la bancada popular y con aplausos también de Vox y Ciudadanos.

"La democracia española ha tenido dos grandes enemigos: los terroristas y golpistas, y usted les ha puesto nuestro futuro en sus manos", le espetó Casado antes de augurar que "no acabará bien".

Lea la crónica de la intervención de Casado