Sánchez concluye el debate provocando a las derechas: "No sigan en el berrinche, acéptenlo"

Cuenta atrás para la investidura exitosa de Pedro Sánchez que ha querido aprovechar el último día de debate de la sesión para provocar a "las derechas" a las que ha reprochado conformar una "coalición del bloqueo". Una "España del bloqueo, conformada por PP, Ciudadanos y Vox" frente a la "España que quiere avanzar".

Tras calificar al líder del PP, Pablo Casado, de "intransigente", le ha recordado que "sólo existe un gobierno posible" y se ha vuelto a arrogar la voluntad mayoritaria de los españoles: "No hay otra opción de gobierno, es la que obtuvo la victoria" en cinco convocatorias electorales en 2019 frente a la "derrota" de sus adversarios.

Motivo por el que ha invitado a las tres formaciones del centro derecha: "Acepten el resultado democrático de esta cámara. No les compensa seguir en el berrinche, señorías. No es bueno para ustedes porque no se puede construir nada positivo desde la frustración y desde la amargura". Tras acusar a la derecha de "ir cambiando de pretextos para ganar tiempo" bajo la premisa de que "o gobiernan las derechas o no hay gobierno en España", recordó que "no lo han conseguido, no ha funcionado".

Ante constantes intervenciones de la bancada popular, que se quejaba de las constantes provocaciones del candidato a la investidura, Sánchez llegó a sustituir incluso a la presidencia de Meritxell Batet para llamar al orden a los diputados populares. "El Congreso, como la Constitución y España, no es suyo. Es de todos los aquí presentes, respeten en el uso de la palabra al orador. Tengan un poco de nivel democrático. Esta cámara no es suya", dijo tras un par de apercibimientos por parte de las presidenta.

Y concluyó pidiendo "humildemente, que piensen en la gente" y con el deseo de "que la convivencia no se resiente. No traslademos mas división a la calle, a las familias y empresas".