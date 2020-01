Se busca socialista valiente

El Mundo

"El Rey destaca el compromiso del Ejército con España y la Constitución". El Mundo está empeñado en lo imposible, en hallar un socialista valiente que se rebele contra las barbaridades de su jefe. Lo pide en el editorial recordando que "ningún mandato legal impide a un diputado incumplir la disciplina de voto", y recuerda cómo varios diputados del PSOE votaron contra la investidura de Rajoy contraviniendo lo que había decidido el Comité Federal del PSOE. "Ahora es más necesario que en cualquier otro momento de nuestra reciente democracia interpelar a la conciencia de los representantes socialistas en el Congreso que, en privado, se muestran escandalizados con el acuerdo inmoral que Sánchez ha perpetrado a espaldas de la ciudadanía con los que quieren derogar la Constitución". Pone como ejemplo a Oramas, una "valiente" que se arriesga a ser expulsada de su partido por su "coherencia para intentar esquivar el abismo que amenaza a España, con un presidente sin escrúpulos que, para permanecer en el poder, está dispuesto a abrir un proceso constituyente de facto que fragmentará el Estado". Edmundo Bal, diputado de Cs, incluso le escribe una "carta a un socialista valiente", a "un hombre o mujer valiente que mire dentro de su alma, sepa qué es lo correcto y tenga la valentía de hacerlo. Mirar orgulloso tu imagen en el espejo, no tiene precio". Puf, Edmundo, para mí que antes de perder el carguito optarán por romper el espejo. Pero suerte en la búsqueda.

El País

"Sánchez afronta la investidura más ajustada de la democracia". También refleja la inquietud entre el sanchismo y sus socios. Así que tienen un plan b ante el riesgo de que realmente exista ese socialista decente. Si eso sucediera, ERC y Bildu cambiarán de la abstención al sí. Los medios sanchistas ya tienen diseñada la estrategia para ocultar la aberración socialista. Cargar contra la oposición. Así, Víctor Lapuente nos cuenta que "el bronco debate de investidura es malo para el PP. Porque hoy la noticia es la evitable crispación de la oposición y no las ineludibles diferencias entre los socios del PSOE". Chico, no sé dónde te informas. Lo más comentado es la traición de Sánchez, su miserable actitud ante los insultos de la etarra al Rey, la tensión entre Felipe VI y el futuro presidente. Supongo que Lapuente solo ve La Sexta. Y Enrique Gil Calvo se lamenta de la "fanática, intolerancia e intransigente persecución con que estos días se ha condenado a Sánchez como traidor, infiel, felón, villano", por esa minucia de pactar con los que dijo en campaña que nunca pactaría. Pero si fue El País el primero en tachar a Sánchez de "insensato sin escrúpulos". Y qué razón tenía.

ABC

"El Rey resalta ante Sánchez el compromiso del Ejército con España y la Constitución". Bieito Rubido advierte a los ingenuos que abandonen toda esperanza. "No habrá ningún parlamentario socialista que abandone la disciplina. Ya no hay valientes en el Congreso. No tengo duda alguna de que la mayoría de los votantes socialistas están horrorizados con la laxa moral de Sánchez". Demasiado tarde, debieron hacer caso a El País cuando denunció que el tipo era un psicópata, un peligro, un insensato sin escrúpulos. El editorial ensalza al Rey. "La Carta Magna se defiende como lo hizo ayer el Rey, no con el mutismo cobarde de un socialista arrodillado al separatismo". Ignacio Camacho ha sido abducido por los medios de Sánchez. "Las hipérboles retóricas de la oposición o el exceso de alarmismo no va a servir de freno al impulso de deconstrucción que inspirará el calendario legislativo: la ingeniería doctrinaria "progresista" cuenta con un potente blindaje propagandístico". Para hacer frente a lo que se nos viene encima propone mejor "un sólido compromiso civil de las fuerzas liberales. Un esfuerzo colectivo para reivindicar la prevalencia del juego limpio y la convicción de que la democracia son leyes, instituciones, poderes independientes… y principios". ¡Un compromiso civil! ¡Juego limpio!, ¿cómo no se les ha ocurrido antes? Con esas armas fijo que destrozan a la troupe de socialistas, podemitas, separatistas, bilduetarras.

La Razón

"Sánchez y el Rey escenifican la tensión en la Pascua Miliar". Pobre Felipe, da una penilla. También La Razón cuenta que hay nervios en la coalición socialcomunista. "Plan antitamayazo: en caso de bajas, que la abstención sea sí". "Socialistas y morados ultiman una vía in extremis hoy en el hemiciclo ante el fantasma del tamayazo. Convertir la abstención síes". "El desgarro en las filas socialistas por el acuerdo con los independentistas es evidente". Tragarán con lo que le echen. Ussía se suma a los buscadores de un socialista decente. "Hoy puede terminar todo si no hay un valiente que decida que España está por encima de sus intereses personales. Hoy puede salvarse España si entre los diputados socialistas existe la posibilidad de que uno solo se esquile sus lanas de borrego y renuncie a la seguridad del pesebre (…) El gesto de un español sensato y valiente puede salvar a España". Cuánta candidez. José María Marco opina como Ignacio Camacho. "La tentación apocalíptica en la que la oposición puede seguir incurriendo tiene riesgos. Los adjetivos sombríos, las expresiones escalofriantes y las metáforas de alto voltaje, más o menos venidas de tiempos pretéritos, pueden reconfortar a quienes los utilizan y al círculo de allegados", pero "servirán para que Sánchez y sus amigos se reafirmen en una de sus principales estrategias, como es la de agitar el fantasma del radicalismo en la derecha". Jo, Marco, pareces nuevo. La izquierda lleva agitando ese fantasma desde tiempos inmemoriales. ¿Recuerdas el dóberman, la derecha extrema de Zapatero, el falangito Rivera? "La labor de la oposición", continúa Marco, "no consiste por tanto en acumular grandes declaraciones y gestos melodramáticos". Y eso que fue candidato al Senado por Vox.

La Vanguardia

La prueba del algodón de los nervios del PSOE como siempre la da Enric Juliana. "Los socialistas exhiben seguridad y confianza en sus 120 diputados, públicamente convocados a la traición por la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas". Ah, vaya, no recuerdo que Juliana llamara traidores a los diputados que votaron no a Rajoy. "Las presiones e insultos se han cebado especialmente con el diputado de Teruel Existe, lo cual no deja de ser un desafío al carácter de los aragoneses, gente poco habituada a dejarse achantar". No, este parece que es más de dejarse comprar.