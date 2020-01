Estupor en la cabalgata de Utrera: lanzan a los niños material de ferretería

Los vecinos de Utrera no olvidarán la cabalgata de Reyes del pasado 5 de enero en la localidad sevillana. Desde una de las carrozas del festejo, en concreto desde la dedicada a Papá Noel, según informa el Diario de Sevilla, se lanzó al público diverso material de ferretería: perchas, tornillos, clavos y todo tipo de productos propios de estos establecimientos pero incomprensibles en un evento dedicado a los niños.

Varios asistentes denunciaron en las redes sociales que habían recibido el impacto de material de este tipo y que entre el público se habían sufrido diversas lesiones por el impacto de objetos metálicos como alcayatas, cúters y tapones.

HILO DE COSAS RANDOM QUE COGIMOS EN LA CABALGATA DE UTRERA p> - Ambientador de madera olor a pino r> - Bolas de lavado antical r> - Estropajos > - Imán de mariposa con luz a href="https://t.co/goEjGzrSUx">pic.twitter.com/goEjGzrSUx — Rubén Trinidad (@ruben2894) January 6, 2020

Tras la polémica, la promotora de la cabalgata, la Asociación Maestro Milla de Utrera, publicó un comunicado lamentando la "irresponsabilidad de algunos de los participantes" al lanzar al público "objetos peligrosos".

La asociación mostraba su pesar por la adquisición por parte de varios participantes de "objetos no adecuados" para lanzar al público y "peligrosos" que "no van en consonancia con el espíritu de esta cabalgata y no cumplen con el acuerdo que cada uno de los personajes firma con la asociación".

"La organización intenta que se cumplan una serie de normas pero durante el transcurso del recorrido es imposible controlar todo lo que cada carroza incorpora a los regalos", expone la asociación, lamentando "profundamente los daños que se hayan podido producir".