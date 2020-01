Iglesias explica a Wyoming cómo será el referéndum de Cataluña

El futuro vicepresidente del Gobierno del reino de España, si Pedro Sánchez no decide lo contrario en los próximos días, fue entrevistado este martes en el programa de referencia en las noches de La Sexta que presenta El Gran Wyoming.

En El Intermedio, Iglesias habló con ilusión de las enormes conquistas sociales que va a traer a España el nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez, pero también del principal reto que, a su juicio, tendrá el próximo Ejecutivo y que tiene que ver con el denominado conflicto catalán.

Aunque Pablo Iglesias saltó a la política afirmando que su objetivo era romper "el candado del 78" (en referencia a la Constitución Española) ahora se ha convertido en un enérgico defensor de nuestra Carta Magna, de tal manera que la solución al susodicho conflicto tendrá que aplicarse "en el marco de la ley y de la Constitución".

Preguntado por la consulta prevista en el acuerdo de investidura con ERC, el líder podemita explicó que se llevará a cabo sin ninguna duda. Ahora bien, en ese referéndum en el que se sentarán las bases para una nueva relación jurídico-política entre Cataluña y el resto de España, afirmó Iglesias, solo podrán votar los catalanes. Al respecto, el vicepresidente in pectore estableció un paralelismo con los estatutos de autonomía, que como todo el mundo sabe "se votan en las comunidades autónomas".

Así pues, o lo que van a negociar con Junqueras es una reforma estatutaria para que Cataluña siga siendo una autonomía de España o votarán la independencia, pero únicamente los catalanes independentistas en una nueva consulta que, evidentemente, seguirá siendo tan ilegal como la del 1 de octubre de 2017.

Pero todo se hará con muy buenos sentimientos y en un clima de amor y emociones compartidas como las que vivió el propio Iglesias cuando se aprobó la investidura de Sánchez. En referencia a la llantina que le entró en pleno hemiciclo, nuestro futuro vicepresidente explicó: "soy muy llorón. Me emociono fácil, y me gusta que sea así. Creo que no hay por qué ocultar las lágrimas cuando uno se emociona porque es parte de la condición humana".