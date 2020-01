Sánchez convierte a media España en un "monstruo" para que sus socios la golpeen con saña

El Mundo

"Sánchez consiente que ERC le llame 'verdugo' y ultima las concesiones". El hombre impasible. Sólo le inmutan los reproches de la oposición. Entonces se le pone cara de asesino. Rosell echa las muelas. "Sánchez consuma la ruptura con la Transición". Se ponga como se ponga "Pedro I el Trolas", como le ha bautizado Santiago González, este no es el gobierno "que quería la mayoría de los españoles", ni de coña. "Las líneas rojas franqueadas por Sánchez son tantas y tan hondas que se puede concluir que estamos ante la consumación de la ruptura del PSOE con la Constitución de 1978". "Jamás el PSOE alcanzó tales cotas de indignidad", y mira que desde Zapatero tenían alto el listón. Y en lugar de agachar la cabecita, o silbar mirando al cielo "se han lanzado en bloque a criminalizar a la oposición de PP, Vox y Cs", que deben someterse sin rechistar. "El PSOE asume su podemización e Iglesias se erige en el gran ganador del pulso mantenido con los socialistas". Al podemita le ha venido Dios a ver. Federico Jiménez Losantos constata que "ayer no nació un gobierno, sino que se instaló, legal pero ilegítimamente, un régimen que no han votado los ciudadanos" con dos objetivos: "Liquidar el régimen de 1978 y la monarquía parlamentaria" e "imponer dos tiranías sobre los escombros de España: Euskadi y los Països Catalans". Y para ello no dudó en "deslegitimar a la media España que no es de izquierdas ni separatista y amenazar a Felipe VI, como hizo Pablo Iglesias, para que rompa toda relación con los partidos nacionales" si quiere sobrevivir a medio plazo. Así que cuidadito con discrepar y manifestarlo que tenemos la guillotina bien engrasada. Raúl del Pozo nos estremece recordando que "también el Gobierno del Frente Popular del 36, que terminó en tragedia, llegó en enero". Raúl, no fastidies, que aún nos estamos comiendo el roscón. "Para las derechas este es un gobierno ultra y narco-chavista. Para la izquierda hay un frente del apocalipsis apoyado por la prensa de la caverna". Y así empezamos el 2020.

El País

"Sánchez, presidente del primer Gobierno de coalición". El periódico del Ibex se lanza en tromba contra la otra media España. En el editorial. "Las mismas fuerzas" que tras la moción de censura "le acusaron de acceder ilegítimamente al poder vuelve a hacerlo ahora que ha ganado las elecciones". Cierto, solo que las ganó con una ristra de mentiras que deja a Pinocho como el guardián de la verdad. "Es necesario que la oposición asuma que su tarea no consiste en propalar juicios de intenciones para rasgarse farisaícamente las vestiduras a la espera de réditos electorales obtenidos a cualquier precio, sino en controlar las acciones del Gobierno y en ofrecer alternativas". Aquí el único que va a controlar al Gobierno va a ser ERC. Pepa Bueno incluso se suma a las amenazas al Rey. "Esa apropiación por parte de la extrema derecha de quien encarna la jefatura del Estado español, no es una buena noticia para la monarquía parlamentaria. Es una noticia mucho peor que las críticas de partidos minoritarios con los que este sistema ha convido durante cuarenta años". Antonio Elorza advierte de que "vamos hacia una fractura irremediable en la convivencia política, con la colaboración deliberada de unos medios militantes". ¿El País, La Sexta, TVE? Es lo que tiene la sumisión ante un "insensato sin escrúpulos".

ABC

"Presidencia bicéfala". Bueno, eso si Pablo lo permite. Dice el editorial que todo pasa por la "mutación del PSOE en un movimiento orientado solo a la posesión del poder político". "España ya no tiene una izquierda constitucional y el paso dado ayer por el PSOE y sus socios es el primero para intentar la reversión del consenso constituyente del 78". Pero no lo van a tener fácil, "ahí les estarán esperando las instituciones independientes del Poder Judicial, los medios de comunicación críticos, los partidos constitucionalistas, la España que no se reconoce en los pactos destructivos de aquello que en su día fue el PSOE. España, ni roba ni se dejará robar". ¡Adelante mis valientes! Aunque olvida Rubido que Sánchez amenazó a los medios de comunicación que no sean del régimen durante su discurso de investidura. Mejor tenerlo muy presente.

La Razón

"Iglesias no tendrá despacho junto a Sánchez en Moncloa". Eso a Iglesias le da igual, él quiere el PODER real, lo decorativo se lo deja a Sánchez. Con que a la novia la permitan hacer uso del lujo para tenerla contenta le basta. Dice el editorial que "la investidura de Sánchez ha sido una triste escenificación del sectarismo de la política. Un retroceso al frentismo más nefasto y estéril". "Sánchez puso en el centro de la Cámara un "monstruo" llamado La Derecha al que todos sus socios, sin excepción –Podemos, ERC, PNV, Bildu– con más o menos infantilismo, pero todos compartiendo ese odio atávico que el populismo ha inoculado hasta en partidos tan de orden y devotos como el nacionalista vasco, golpearon en un aquelarre que dejará huella". Como la inolvidable escena de Aterriza como puedas, oye, todos haciendo cola para abofetear a media España. "Va a costar coser lo que este pacto ha destrozado, y lo más sangrante: el PSOE actuando como maestro de ceremonias". Sánchez ha trasladado a España la situación de Cataluña: el odio a los que no piensan como él, la exclusión de media ciudadanía y la mordaza al discrepante.

La Vanguardia

Esa estrategia del PSOE de criminalizar a media España para cubrir sus vergüenzas la deja al descubierto Enric Juliana. "El pegamento de la coalición será la agresividad de la oposición, llevada hasta extremos muy preocupantes estos días". Parece que no escuchó a Pablo, que ya ha recuperado su matonismo, al macarra de Sánchez, por no hablar de ERC y demás basurilla separatista. Y encima el columnista oficial del régimen de la Co-Pro tiene la cara de ponernos de victimita al de Teruel. "En los países europeos de sólida tradición democrática ningún diputado ha de ir con escolta por miedo a las injurias y amenazas de quienes desean que cambie de voto". Y esto lo dice un tío en cuya región los diputados constitucionalistas tienen que ir con escolta para que no les agredan, les insulten, les escupan. Pero de eso no tiene nada que decir.