Antonio Caño, un 'facha' se cuela en 'El País'

El Mundo

Entrevista a Evo Morales. "De Podemos conozco a Iglesias solo, y si hubo pagos yo no los hice". Pío, pío que yo no he sido. En cuanto a cosas de casa, a Sánchez se le han pasado las prisas. Ayer tomó posesión del cargo ante el rey. Le prometió lealtad, para echarse a temblar. Como dice Bustos: "El mismo Felipe VI ha recibido a Sánchez, que ha prometido por su conciencia y honor, un ludópata jurando por el ahorro". David Jiménez Torres pone las cosas en su sitio. Que sí, que vale, que "el nuevo gobierno de coalición es legítimo". Pero "también es legítimo recordar que es el gobierno que Sánchez declaró peligroso e indeseable durante la campaña electoral", como "legítimo es señalar" que mintió como un bellaco a sus votantes y si no lo hubiera hecho "quizá algunos de los que votaron al PSOE se lo habrían pensado dos veces". Que sí, que los partidos con los que ha pactado son legales, "pero anticonstitucionales" declarados, golpistas, proetarras. Y también es legítimo "indignarse ante un partido que llama crispadores a Arrimadas, Casado y Abascal y no a quienes hicieron carrera defendiendo al secuestro, la extorsión y el asesinato como herramientas políticas". Bien dado ahí, David. "El lamento pasivo-agresivo por la crispación o el apocalipticismo rehúye la sustancia de los argumentos en contra de este ejecutivo, que son muchos y serios, y se refugia en la estigmatización del mero acto de criticar. Que los partidarios de Sánchez e Iglesias los defiendan si quieren, pero que no pretendan que una esfera pública democrática no fiscalice las mentiras del gobernante. Porque resulta que hay pocas cosas más legítimas que no pensar aquello que Moncloa dice que deberíamos pensar". David Jiménez Torres es que es muy prudente, por eso habla así. Para que lo entiendan los Ferreras y demás matones de Sánchez. Que no nos vamos a callar, que podéis insultar, llamarnos fachas, pegarnos, pero Sánchez es un mentiroso patológico, un sociópata, y ha pactado porque le ha dado la gana con la misma gentuza que dijo que no iba a pactar. Y al que le pique, que se rasque.

El País

"Sánchez toma posesión y prepara un Gobierno de perfiles más políticos" para que Iglesias no le coma la tostada. Y es que el periódico del Ibex está muy cabreado porque Iglesias ha nombrado su propio gobierno pasándose al presidente por el forro, como era de esperar. Como será la cosa que hasta editorializa sobre el tema, el periódico que tiene por norma no comentar la actualidad nacional hasta varios días después de que se produzca algún acontecimiento, en el mejor de los casos. "El contexto político en el que prosperó la investidura de Sánchez es suficientemente complicado de por sí como para provocar más equívocos" sobre quién manda aquí. "Y si no se trata de una equivocación, sino de un mensaje político deliberado, los motivos de preocupación serían aun mayores, porque no cabria otra interpretación que suponer que UP sigue sin comprender que, con coalición o sin ella, gobierno solo puede haber uno". Que te crees tú eso, jiji, Sánchez se las va a tragar dobladas. Parece que Soledad Gallego ha bajado la guardia y le han colado un artículo del exdirector de El País, el facha Antonio Caño, que dice que "tan legítimo es este gobierno como el derecho a criticarlo". Es más, que es "tan legítimo este gobierno como grande el error que representa y graves las consecuencias que puede tener para todos". Menudo fascista, el Caño este. "No lo digo yo ni lo dice la extrema derecha, lo han dicho antes y mejor que nadie los propios socialistas". ¡Hala, lo que ha dicho, que Sánchez es un mentiroso y que la derecha dice la verdad! A Ferreras vas. "Progresista se ha convertido en una etiqueta que se coloca sobre su solapa cualquiera que muestre suficiente odio a la derecha". Pablo, pon orden, que El País se te va de las manos. "No hay nada que una al PSOE, ni siquiera a lo que queda de él, a Podemos, a ERC y a Bildu, más que el odio a la derecha, que es la otra mitad de España". Toma ya. Menos mal que viene Cué a salvar la trayectoria de izquierda radical del periódico. A ver, se dice "oposición brutal", "embates de la oposición", "tono durísimo de la oposición", con lo buena gente que son Iglesias, Bassa, Rufián, los proetarras. Así es como hay que escribir en este periódico, coño.

ABC

Abre con las palabras del Rey. "Ha sido rápido y sin dolor… el dolor viene después". El que va a sentir Felipe con la puñalada que le va a dar Sánchez en cuanto le dé la espalda. Luis Ventoso se parte con el comité PSOE-Podemos para vigilarse. "Socialistas y comunistas se han visto ya forzados a crear un politburó de vigilancia de su acuerdo, a fin de evitar que ministros de uno y otro bando se pisen las mangueras. Por su parte Iglesias ha comenzado a anunciar a sus ministros sin esperar a El Presidente. Egos a codazos, separatistas pasando la factura. Sánchez va a pisar más clavos que un faquir". Buah, este tiene los pies de granito, como la cara.

La Razón

"Primer aviso de ERC: amnistía y referéndum o bloqueo a Sánchez". Puro postureo. Sobre el pacto de no agresión entre Sánchez e Iglesias opina Pedro Narváez. "Si este es el comienzo de una bonita amistad, el final estará escrito por guasap". "A Sánchez le empiezan a fundir los celos. Iglesias no puede competir en belleza con Sánchez, pero sí en astucia propagandística". Le da mil vueltas.

Abel Hernández dice que en Zarzuela están preocupados. "Es imposible que el rey esté tranquilo con un gobierno compuesto en parte y apoyado de lleno por los enemigos declarados de la unidad de España, de la Corona y de la Constitución", pero con estos bueyes hay que arar. Es "el trago más amargo del Reinado de Felipe VI". Cuidado con los tragos, Felipe, si Sánchez te ha prometido lealtad ya estás contratando un catador.